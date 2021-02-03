Jeff Bezos, Amazon'daki CEO'luk görevinden istifa ediyor

Amazon, şirketin üst yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurdu.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, 2020'nin son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Şirkette bu yıl yönetici değişikliğine gidileceği belirtilen açıklamada, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un yılın üçüncü çeyreğinde üst yöneticilik görevinden ayrılacağı bildirildi.

Açıklamada, Bezos'un şirketin yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceği aktarılarak, Amazon'un üst yöneticiliğine Andy Jassy'nin geleceği kaydedildi.

ŞİRKETİN ÇEYREKLİK GELİRİ İLK KEZ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

Şirketin 2020'nin son çeyreğine ait finansal sonuçlarının da paylaşıldığı açıklamada, Amazon'un çeyreklik gelirinin ilk kez 100 milyar doları aştığı dikkati çekti.

Açıklamada, Amazon'un satışlarının 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 44 artarak 125,6 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

2020'DE SATIŞLARI YÜZDE 38 ARTMIŞTI

Şirketin satışlarının 2020 yılı genelinde de arttığına işaret edilen açıklamada, Amazon'un satışlarının 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 38 artışla 386,1 milyar dolara çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin net karının ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde 7,2 milyar dolara yükseldiği, hisse başına karının da 14,09 dolar olduğu bildirildi. Şirket, 2019'un dördüncü çeyreğinde 3,3 milyar dolar kar açıklamıştı.

Amazon'un net karının 2020 yılı genelinde 21,3 milyar dolar olduğu kaydedilen açıklamada, hisse başına karının ise geçen yıl 41,83 dolar olduğu bildirildi. Amazon, 2019'da 11,6 milyar dolar kar etmişti.

EVİN GARAJINDA KURMUŞTU

1995 yılında üvey babası Miguel Bezos’un evinde yaşayan Jeff Bezos, evlerinin garajını yavaş yavaş atölyeye çevirdi ve Amazon'u bu garajda kurdu.

Başlarda sadece kitap satışı üzerine hizmet veren Amazon, şimdi dünyanın en büyük E-ticaret sitelerinden biri.