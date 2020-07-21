Jeff Bezos, bir günde 13 milyar dolar kazandı

Jeff Bezos, bir günde 13 milyar dolar kazandı

Jeff Bezos, 20 Temmuz Pazartesi günü servetine 13 milyar dolar daha katarak rekor kırdı.

Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un sahibi Jeff Bezos, özellikle koronavirüs döneminde internet alışverişlerinin bir hayli artması nedeniyle servetine servet katmıştı.

BİR GÜNDE 13 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Amazon hisseleri, 20 Temmuz Pazartesi günü yüzde 7,9'luk ani bir yükselişe geçti. Amazon'un patrounu, bu artış nedeniyle 13 milyar dolar kazanarak bir günde servetini en çok artıran insan rekorunu kırdı.

ABD KAYBETTİ BEZOS KAZANDI

ABD, koronavirüs pandemisi nedeniyle son yılların en kötü ekonomik gerilemesiyle karşı karşıya kalırken; 56 yaşındaki Jeff Bezos, yıl başından bu yana servetini 74 milyar dolar büyüttü.





KORONA, ABD'Lİ MİLYARDERLERE YARADI

Amerikalılar Vergi Adaleti ve Politika Çalışmaları Enstitüsü'nün Mayıs 2020'de yayınlanan raporuna göre ABD'li milyarderler, korona döneminde servetine servet kattı.

Söz konusu rapora göre Amerikalı milyarderler, pandemi süresi boyunca 434 milyar dolar kazandı.

Amazon kurucusu Jeff Bezos ise toplamda 189 milyar dolarlık servetiyle, açık ara dünyanın en zengin insanı konumunda bulunuyor.