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    Jetpack üreticisi David Mayman: Kimse jetpack almıyor

    Jetpack üreticisi David Mayman, satışların çok az olduğunu ve hala insanların bu teknolojiye sıcak bakmadığını söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 12:28
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    Jetpack üreticisi David Mayman: Kimse jetpack almıyor

    Teknolojinin oldukça gelişmesiyle, son yıllarda çeşitli hava araçları karşımıza çıkıyor. Şüphesiz bu araçlardan en ilgi çekici olanı ise jetpack'ler.

    İnsanları uçurma amacıyla yola çıkan bu teknolojinin arkasındaki şirketler, gelecekte jetpack'lerin daha fazla yaygınlaşacağına inanıyor.

    Ünlü jetpack pilotu, havacılık mucidi ve jetpack üreticisi David Mayman, 2019 yılında Sidney Limanı üzerinde etkileyici bir gösteriye imza atmıştı. Ancak Mayman'e göre insanlar, hala bu teknolojiye gereken ilgiyi göstermiyor.

    "İLGİ GÖSTERENLERİN SAYISI AZ"

    2019 yılındaki gösterisine değinen ünlü mucit, "Birkaç yıl önce Sidney limanı çevresinde bir uçuş yaptım. İnsanları görecek kadar yakın uçtum, ancak bazı insanlar kafasını kaldırıp yukarı bile bakmadı. Jetpack oldukça gürültülüydü ve insanların beni duyduğunu biliyorum. Ancak yine de çoğunluğun ilgisini çekemedim." dedi.

    Jetpack pilotu David Mayman'in Sidney Limanı'ndaki uçuşu VİDEO

    jetpack

    JETPACK'LER NEDEN İLGİ GÖRMÜYOR

    Yaklaşık 40 kg ağırlığındaki jetpack'ler, günümüzde hala beklenen ilgiyi görmüyor. Çünkü bu teknoloji hala uçmak için bazı riskler barındırıyor.

    Örneğin jetpack kullananlar, roketin yanıcı etkisinden korunmak için kalın giysilere ihtiyaç duyuyor.

    Ayrıca  2020’de jetpack pilotu Vince Reffet, eğitim sırasında ekipmanı arızalanıp hayatını kaybetmişti. Bu da jetpacklerin günümüzde bile hala yeteri kadar güvenli olmadıklarını gösteriyor.

    jetpack


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