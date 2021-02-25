Joe Biden, aradığı NASA başkanını buldu

Joe Biden'ın, NASA yöneticiliği için Eski Florida Senatörü Bill Nelson'ı düşündüğü öne sürüldü.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) eski başkanı Jim Bridenstine, Donald Trump tarafından 2017 yılında senatoya önerilmiş ve 2018 yılında NASA'nın başına geçmişti

Ancak seçimlerde Joe Biden'ın başkan olması nedeniyle görevi bırakan Bridenstine, Biden'ın güvendiği bir NASA yöneticisine ihtiyaç duyacağını belirtmiş ve ABD başkanı ile yakın ilişkileri olan birinin NASA'nın başına geçmesini istemişti.

JOE BIDEN, NASA BAŞKANINI BULDU

Başkan Joe Biden'ın NASA yöneticiliği için Eski Florida Senatörü Bill Nelson'ı düşündüğü ve Nelson'ın da bu göreve büyük istek duyduğu iddia edildi.

Öte yandan söz konusu söylenti, bilim camiasında pek de olumlu karşılanmadı. NASA'nın New Horizons görevinde çalışan astrofizikçi Simon Porter, "Biden, Bill Nelson'ı düşünüyorsa, profesyonelleri değil lobicileri dinliyor demektir." dedi.





NELSON KENDİYLE ÇELİŞİYOR

2017'de Nelson, NASA'nın politikayla ilişikili kişiler tarafından yönetilmemesi gerektiğini söylemişti. Jim Bridenstine'in NASA'ya atanmasını eleştiren Nelson, Bridenstine'in fazla partizan ve politik olduğunu söylemişti. Ancak şimdi kendisinin NASA başkanı olmak istemesi, geçtiğimiz yıllarda söylediği sözlerle çelişiyor.

BILL NELSON KİMDİR

Demokrat Partili Nelson, Florida'da NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ne yakın bir bölgede büyüdü. İlk olarak 1986'da ABD Kongresi'ne seçilen politikacı, Florida'yı temsil ettiği sırada Beyaz Saray'ın uzaya giden ilk üyesi oldu.

Politikacı 1986'da Columbia Uzay Mekiği'nin STS-61 görevinde yük taşıma uzmanı olarak görev aldı.