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    Jüpiter uydularının Dünya'dan çekilen en net görüntüleri

    Jüpiter'in dev boyutlu uydusu Ganymede ve buzul uydusu Europa'nın Dünya'dan çekilen en ayrıntılı fotoğrafları ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 11:20
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    Jüpiter uydularının Dünya'dan çekilen en net görüntüleri

    Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye devam ediyor.

    Leicester Üniversitesi'nden gezegen bilimciler, Jüpiter'in dev boyutlu uydusu Ganymede ve buzul uydusu Europa'yı Dünya'dan fotoğrafladı.

    Bilim insanları, görüntüleri yakalamak ve uyduların yüzeylerini incelemek için Avrupa Güney Gözlemevi'nin Şili'deki büyük teleskopunu kullandı.

    Öte yandan fotoğraflar, Dünya'dan çekildiği için uzay araçlarının çektiklerine göre biraz bulanık.

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    Üniversiteden yapılan açıklamada, Europa ve Ganymede'nin yüzeylerinden farklı kızılötesi dalga boylarında yansıyan güneş ışığı miktarının kaydedilerek bilgisayar modeli geliştirildiği belirtildi.

    Bu, yansıma verileri, su ve mineraller gibi bilinen maddelerle eşleştirilerek uyduların kimyasal bileşimleri ortaya çıkarıldı.

    Bilim insanları, Europa'nın bir yer altı sıvı okyanusunu sakladığını ve dünya dışı yaşam belirtileri aramak için iyi bir yer olduğunu düşünüyor.


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