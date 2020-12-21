Jüpiter ve Satürn buluşması bu gece gerçekleşecek

Jüpiter ve Satürn buluşması bu gece gerçekleşecek

Jüpiter ve Satürn, bu gece (21 Aralık) "büyük birleşme" olarak bilinen buluşmayla, gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi görünecek. İşte Jüpiter ve Satürn birleşmesi ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

Bu gece (21 Aralık), Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanacak. Ancak 21 Aralık, yalnızca en uzun geceye değil, yüzyıllar sonra ilk defa gerçekleşecek bir olaya daha ev sahipliği yapacak.

Jüpiter ve Satürn, bu akşam gün batımından hemen sonra çift bir gezegen gibi gözükecek.

Avustralya'da Monash Üniversitesi'nde görevli gökbilimci Michael Brown, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

ÇIPLAK GÖZLE İZLENEBİLECEK

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey yarımkürede en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

BİR SONRAKİ YAKINLIK 2080'DE

Gökbilim Profesörü Patrick Hartigan, Jüpiter'le Satürn'ü gece gökyüzünde bir daha bu kadar yakın ve yüksekte görmek isteyenlerin, 15 Mart 2080'e kadar beklemesi gerektiğini belirtti. Harigan'a göre, 2080'den 2400 yılına kadar böyle bir yakınlaşma olmayacak.

EN SON YAKINLIK 1623 YILINDA YAŞANMIŞTI

Jüpiter ve Satürn, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde bu derece birbirlerine yaklaşmıştı.

Bu gece, NASA başta olmak üzere pek çok gökbilim izleme merkezi ve topluluğu Jüpiter ve Satürn kavuşmasını internet üzerinden canlı olarak yayınlayacak.