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    Jüpiter ve uyduları tek karede görüntülendi

    James Webb Uzay Teleskobu, bu defa da Jüpiter ve uydularının fotoğraflarını çekti.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 17:42
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    Jüpiter ve uyduları tek karede görüntülendi

    Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye devam ediyor.

    NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

    James Webb Uzay Teleskobu'nun göreve başlamasıyla birlikte çektiği fotoğraflar, ABD'nin Maryland eyaletindeki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden yapılan canlı yayınla tüm dünyayla paylaşılmıştı.

    Jüpiter ve uyduları tek karede

    NASA, yeni teleskopla çekilmiş ve bir tür gaz devi olan Jüpiter’in ve uyduları Europa, Thebe ve Metis’in görüntülerini yayınladı.

    nasa

    NASA’nın yayınladığı görüntüler, Webb’in yalnızca uzak galaksileri değil, Güneş sistemimizdeki gezegenleri de izleyebileceğinin bir göstergesi oldu.

    James Webb’in NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde görevli gezegen bilimci Stefanie Milam, “Her şeyi bu kadar net gördüğümüze ve ne kadar parlak olduklarına inanamadım. Güneş sistemimizde bu tür nesneleri gözlemlemek için sahip olduğumuz yetenek ve fırsatı düşünmek gerçekten heyecan verici.” dedi.

    Jüpiter ve uyduları tek karede görüntülendi #2


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