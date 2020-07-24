Jüpiter'in uydusunun buzla kaplı kuzey kutbu görüntülendi

NASA'nın keşif uydusu Juno, Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'in kuzey kutbunun görüntülerini çekti.

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye devam ediyor.

NASA'nın 2011 yılında Jüpiter'i incelemek için fırlattığı uzay aracı Juno, Jüpiter'in uydularından biri olan Ganymede'in kuzey kutbunu fotoğrafladı.

26 Aralık 2019'da Juno'nun üzerindeki JIRAM cihazıyla çekilen görüntülerin, Ganymede'in buzla kaplı kuzey kutbunun ilk kızılötesi haritalandırılmasını sağladığı belirtildi.

KUZEY KUTBU CAMSI BUZLA KAPLI

Juno, Ganymede'in her iki kutbu yakınında buzun kristalize yapıda değilde donma noktasına kadar soğumuş sıvı, bir diğer deyişle "camsı bir formda" olduğunu keşfetmişti.

Jüpiter'in yörüngesinde toplam 79 uydusu bulunuyor. Bu uyduların en büyükleri Ganymede, Güneş sistemindeki 9'uncu en büyük cisim olma özelliğine sahip.

Ayrıca Merkür'den daha büyük olan Ganymede, Güneş sisteminde kendi manyetik alanı bulunan tek uydu olarak dikkat çekiyor.