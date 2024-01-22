Kağıt gibi okuma ve yazma deneyimi: HUAWEI MatePad Air PaperMatte modelini inceledik HUAWEI MatePad Air PaperMatte, benzeri görülmemiş bir kağıt benzeri görüntüleme ve yazma deneyimi sağlamak için yenilikçi PaperMatte Ekran özelliklerini sunuyor. Biz de sizler için yeni çıkan tableti inceleme altına aldık.

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HUAWEI, MatePad Serisi’yle tablet sektöründe başarılı işlere imza atmaya devam ediyor ve yeni modellerini Türkiye pazarına sunuyor.

Son olarak şirket, özellikle tasarımı ve ekran özellikleriyle ön plana çıkan MatePad Air PaperMatte modelini Türkiye'de piyasaya sürdü. Biz de bu tabletin detaylarına yakından baktık ve çeşitli testler yaptık.

HUAWEI MatePad Air PaperMatte, kullanıcılara kağıda benzer bir okuma ve yazma tecrübesi sağlamak üzere tasarlanmış yenilikçi PaperMatte ekran özellikleri ile donatıldı.

Bu tablet, göz sağlığını koruyucu özellikler, kağıt üzerinde yazıyormuş hissi veren yazma deneyimi ve pürüzsüz dokunmatik kontroller sunmanın yanı sıra, geliştirilmiş ve optimize edilmiş not alma işlevleriyle de dikkat çekiyor.

HUAWEI MatePad Air PaperMatte neler sunuyor

Tabletin ekran özelliklerinden bahsedecek olursak, özellikle PaperMatte ekranın oldukça iyi işler çıkardığını söylemeliyiz.

MatePad Air PaperMatte’i daha önce test ettiğimiz tabletlerle karşılaştırdığımızda, ekran yansımasının son derece azaltıldığını gördük.

Bu da kullanım deneyimini oldukça artırıyor. Tablet, doğrudan ışık altındayken bile kullanımda herhangi bir sorun yaşatmıyor.

11.5 inç büyüklüğünde ve 2800x1840 piksel çözünürlüğündeki 3:2 FullView ekran, 144Hz ekran yenileme hızı sunuyor.

PaperMatte ekran, kağıt üzerindeki kalem hışırtısını ve hissiyatını yeniden yaratmak için benzersiz mikro titreşim ve sönümleme ile birlikte geliyor.

Huawei Notes ve AppGallery'de bulunan çeşitli tasarım uygulamalarıyla birlikte, kalem kullanımınızı daha da ileri seviyeye taşıyabilirsiniz.

Ayrıca, şirketin "binlerce rengi doğru bir şekilde göstererek sürükleyici bir görünüm yaratan" e-book modu da var.

Bu mod etkinleştirildiğinde, ekrandaki tüm renklerin doygunluğu azalıyor ve hafif bir sarıya dönüşüyor, böylece gerçek kitap okuma deneyimine daha yakın bir his yaratılıyor.

Çoklu pencereler ve App Multiplier

Uzaktan çalışma dünyasına aşina olanlar, mükemmel çalışma alanının hem taşınabilir hem de verimli olması gerektiğinin farkındadır.

Çoklu görev ve çoklu pencere özellikleri sayesinde, sık kullanılan bölünmüş ekran kombinasyonları arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Bölünmüş ekran modu, iki uygulamayı aynı anda kullanmanıza olanak tanıyor. Bu, örneğin sohbet ederken aynı zamanda alışveriş yapmak istediğinizde, uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmanıza gerek kalmayacağı anlamına geliyor.

Bölünmüş ekran moduna geçmek için, özelliği destekleyen bir uygulamayı açıp, ekranın sol veya sağ kenarından içeriye doğru kaydırmanız yeterli.

App Multiplier özelliğini kullanmak için ise, ilgili uygulamanın bu özelliği desteklemesi ve tabletin yatay moda alınması gerekiyor.

Bu özellik aktif edildiğinde, bir ekranda uygulamanın ana sayfasını keşfederken, diğer ekranda detaylı bilgilere göz atabilirsiniz.

Eğer bir ekranda gösterilen içerik yeterli değilse, pencere boyutlarını ayarlayarak diğer ekrana daha fazla alan sağlayabilirsiniz. Bu, uzaktan çalışma sırasında verimliliği artıran ve kullanım kolaylığı sağlayan bir özellik olarak oldukça hoşumuza gitti.

MatePad Air PaperMatte ikinci ekran oluyor

HUAWEI MatePad Air PaperMatte, MateBook dizüstü bilgisayarlarınız için ikinci bir ekran görevi görebiliyor.

Birçok kişi, iş verimliliğini artırmak için çalışma alanlarına ek bir monitör eklemeyi tercih eder. Ancak, MatePad Air PaperMatte, geleneksel ve daha az taşınabilir monitörlerin yerine geçebilecek bir alternatif sunuyor. Bu sayede, her yere taşınabilir ikinci bir ekran götürmek mümkün oluyor.

Kullandığımız süre boyunca, SuperHub özelliğinden de oldukça memnun kaldık. Bu özellik sayesinde; metinleri, görselleri, videoları ve şarkıları SuperHub'a sürükleyip bırakarak bunları PC'ler ve telefonlar da dahil olmak üzere bağlı cihazlara aktarabiliyorsunuz.

Video ve müzik performansı

HUAWEI MatePad Air PaperMatte modelini popüler uygulamalar olan Netflix, YouTube ve Spotify üzerinde test ederken, özellikle tabletin sunduğu ses deneyimi gözümüze çarptı.

Dörtlü hoparlör sistemine sahip olan tablet, Histen 8.0 algoritması ile müziğin keyfini sonuna kadar yaşatıyor. Özellikle Spotify ve YouTube Music gibi müzik uygulamalarında ses kalitesini oldukça etkileyici bulduk.

HUAWEI'nin geliştirdiği yapay zeka gürültü engelleme teknolojisi, kristal netliğinde ve sorunsuz iletişim için klavye, fare tıklamaları ve ayak sesleri gibi gürültüleri otomatik olarak filtreliyor.

Netflix ve YouTube gibi video uygulamalarında ise ekranın kaliteli olması büyük bir avantaj sağlıyor.

Güneş ışığı altında yapılan testlerde, parlama önleyici mat ekranın, bu uygulamalarda sorunsuz bir izleme deneyimi sunduğunu gözlemledik.

Son olarak şunu da belirtelim: Tablet, aynı anda birden fazla kulaklık bağlanmasına olanak tanıyor. Bu sayede Netflix, YouTube veya Spotify keyfinizi arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz.

Öne çıkan teknik detaylar

Son olarak, tabletin öne çıkan teknik özelliklerinden bahsedip, inceleme yazımızı sonlandıralım.

MatePad Air PaperMatte, sadece 6,4 mm incelik ve 508 gram ağırlıkla oldukça zarif bir tasarıma sahip.

HarmonyOS 3.1 işletim sistemi üzerinde çalışan tablet, PC App Engine özelliği sayesinde neredeyse bir bilgisayar kadar fonksiyonel bir kullanım sunuyor.

Ayrıca tablet, Akıllı Manyetik klavye, pratik kısayol tuşları, etkileyici bir akıllı takip kamerası ve kolayca çıkarılabilen klavye gibi özelliklerle donatıldı.

12GB RAM ve 256GB depolama kapasitesiyle, özellikle iş ve verimlilik ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış tablet, iş hayatınızı kolaylaştırmak veya öğrenciyseniz ders çalışmanıza destek olmak için ideal bir seçenek olabilir.

Türkiye fiyatı

HUAWEI MatePad Air PaperMatte, 4 bin 598 TL değerinde klavye ve M-Pencil hediyesi ile birlikte 16 bin 999 TL'ye satışa sunuluyor. Ayrıca HUAWEI, 6 ay ekran hasarı garantisi verdiğini de söylüyor.

HUAWEI MatePad Air PaperMate sipariş sayfası için tıkla.

HUAWEI App Gallery ve GBOX

Huawei’nin kendi uygulama mağazası AppGallery’de başta banka uygulamaları olmak üzere Türkiye’deki en popüler uygulamalar resmi olarak yer alıyor.

Buna aklınıza gelebilecek tüm bankalar, devlet ve sağlık uygulamaları, alışveriş uygulamaları dahil.

Bunun yanında WhatsApp, Facebook, Instagram, Spotify ve Netflix gibi uygulamalar doğrudan AppGallery üzerinden indiriliyor, kuruluyor ve güncellemeleri yapılıyor.

Huawei kendi uygulama mağazasını her geçen gün daha da geliştirirken, bu sefer bizi bir yenilik daha bekliyor. Google uygulamaları için 3. parti bir araç olan GBOX ile tüm kullanımlar çok daha stabil ve akıcı bir şekilde çalışıyor.

Tamamen reklamsız ve önceki çözümlere göre daha stabil çalışan GBOX’ın kendi içindeki ayarlarındaki KLON seçeneği ile halihazırda yüklü olan uygulamaları GBOX üzerine alarak bildirim ve güncelleme problemlerini de ortadan kaldırıyor.

Google Maps, Google Drive, Zoom ve YouTube'u kullanırken şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadık.

Üstelik GBOX’ı kurmak oldukça kolay. Tek yapmanız gereken, AppGallery’ye girmek ve YouTube araması yapmak.

Çıkan sonuçtan GBOX web sayfasına gidip indirme ve ardından kurulum işlemleri kolayca yapılabiliyor.

Kurulum sonrası pil optimizasyonu ve diğer izinleri verdikten sonra Google hesabınızla giriş yaptıktan sonra, tüm Google uygulamalarını kullanabilirsiniz.

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