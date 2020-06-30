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    Kaliforniya Üniversitesi hackerlara rekor fidye ödedi

    Kaliforniya Üniversitesi, okulun sunucularına sızan ve ellerindeki hasta kayıtları karşılığında fidye talep eden bilgisayar korsanlarına yüklü para ödediğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 12:24
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    Kaliforniya Üniversitesi hackerlara rekor fidye ödedi #1

    Koronavirüs çalışmalarına katkılarıyla bilinen ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi, 1 Haziran'da "Netwalker" isimli bir hacker grubu tarafından saldırıya uğradı.

    Saldırı sonucunda üniversitenin sunucularındaki verileri ele geçiren bilgisayar korsanları, verilerin karşılığında yönetimden yüklü miktarda fidye istedi.

    1.14 MİLYON DOLAR FİDYE ÖDENDİ

    Üniversite yönetimi, okul sistemlerini kilitleyen ve fidye talep eden hacker grubuna 1.14 milyon dolar fidye ödediğini açıkladı.

    fidye

    Siber güvenlik uzmanları, hackerların dünyanın dört bir yanında bu yolla para topladığını ve pazarlıkların da dark web üzerinde yapıldığını söylüyor.

    Bazı anlaşmalarda ödenen para ise bu miktardan kat kat daha fazla olabiliyor.

    Öte yandan FBI, Europol ve Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, hackerlara bu şekilde para verilmemesini tavsiye ediyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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