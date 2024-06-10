Kamera konusunda dünyanın en iyisi: HUAWEI Pura 70 serisi incelemesi HUAWEI Pura 70 serisi geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa sunuldu. Biz de sizler için telefonu detaylıca inceledik ve neler sunduğuna yakından baktık.

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HUAWEI'nin yeni Pura 70 serisi, akıllı telefon dünyasında dikkat çekici yeniliklerle karşımıza çıkıyor.

P serisinden Pura serisine dönüşüm ile şehirlerin, insanların ve teknolojinin keşfine odaklanan bu seri, kullanıcılara görsel ve deneyimsel anlamda büyük yenilikler sunuyor.

Bu incelemede, HUAWEI Pura 70 Pro serisinin teknik özelliklerini, kullanıcı deneyimlerini ve cihazın test sonuçlarını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Tasarım ve ekran

HUAWEI Pura 70 serisi, estetik tasarımı ve üstün ekran kalitesi ile dikkat çekiyor. Süper Sembol – üçgen formlu kamera modülü ve çeşitli renk seçenekleri, cihazın görsel çekiciliğini artırıyor.

HUAWEI X-True Ekran teknolojisi ile donatılan cihaz, 460 ppi piksel yoğunluğu ve maksimum 2500 nits parlaklık sunarak her türlü aydınlatma koşulunda etkileyici görüntüler sağlıyor.

AI HDR yüksek dinamik ekran desteği ile ekran kalitesini bir üst seviyeye taşıyor. Kullandığımız süre boyunca telefonun ekranından oldukça memnun kaldığımızı belirtmeliyiz.

HUAWEI Pura 70 Pro teknik detaylar

HUAWEI Pura 70 Pro, güçlü donanımı ve yazılım özellikleriyle öne çıkıyor. Cihaz, 5050mAh pil kapasitesi ve 100W kablolu HUAWEI SuperCharge desteği ile uzun süreli kullanım ve hızlı şarj imkanı sunuyor.

HUAWEI Pura 70 Ultra modelinde ise batarya kapasitesi 5200 mAh seviyesine kadar çıkıyor.

Kullandığımız süre boyunca şarj hızının 100W olması oldukça hoşumuza gitti. Çünkü telefonun tam şarja ulaşması 1 saat bile sürmüyor.

EMUI 14.2 işletim sistemi ile çalışan cihaz, dinamik kaynak yönetimi sağlayan Ark Hafıza Motoru ve dinamik hareket bulanıklığı geçişleri sunan Ark Grafik Motoru ile akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Ayrıca, 1-120Hz LTPO Adaptif Yenileme Hızı desteği ile ekranın yenileme hızını akıllıca ayarlayabiliyor.

Kamera özellikleri

HUAWEI Pura 70 serisi özellikle kamera konusunda bizi oldukça memnun etti. Ultra modeli DxOMark testlerinde zaten 163 puan alarak zirveye yerleşmişti.

Yaptığımız testlerde, telefonun zirvede olmasına şaşırmadık, çünkü genel kamera performansı bizi son derece memnun etti ve doğrusunu söylemek gerekirse, daha önce kamera konusunda bizi bu şekilde memnun eden başka bir telefon olmamıştı.

Pura 70 serisinin kamera özellikleri, kullanıcıların dikkatini çeken önemli noktalar arasında yer alıyor.

Ultra Hızlı Anlık Çekim ve Ultra Parlak Makro Telefoto Kamera gibi özellikler, kullanıcılara farklı çekim senaryolarında yüksek performans sunuyor.

Özellikle Ultra Hızlı Anlık Çekim özelliği, hareketli nesneleri yakalamada büyük avantaj sağlıyor.

HUAWEI Pura 70 serisinde desteklenen Ultra Hızlı Anlık Görüntü, kameranın donanım yeteneklerini özel AI yazılım algoritmaları ile birleştiriyor.

Kamera sensöründe aynı görüntünün uzun ve kısa pozlamada yakalanıp birleştirilmesiyle, görüntü HUAWEI XD Hareket Motoru tarafından akıllıca ince ayarlanarak tam görkemiyle net ve keskin bir görüntü elde ediliyor.

Kameranın bir diğer hoşumuza giden detayı ise harika portre fotoğraflar çekebilmesi. Büyük F1.4 diyafram açıklığı ile konunun karakterini vurgulayan portre fotoğraflar çekebiliyoruz.

Kamera, düşük ışıklı veya arka ışıklı portre çekimlerinde detayları net bir şekilde ortaya çıkarıyor.

HUAWEI Pura 70 Pro ve HUAWEI Pura 70 Ultra, uzun mesafe kaydırmalı esnek odak destekleyen yeni Ultra Aydınlatma Makro Telefoto Kamerası ile geliyor.

Ultra Aydınlatma Süper Makro özelliği ile kullanıcılar, net odakla 5 cm'ye kadar yakın görüntüler çekebiliyor ve 35x zoom süper makro özelliği ile mikroskobik detayları net bir şekilde görebiliyor.

Diğer öne çıkan özellikler

Pura 70 Ultra, serinin en üst düzey modeli olarak öne çıkıyor. 6.8 inç boyutunda LTPO OLED ekrana sahip olan cihaz, 1260 x 2844 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Kirin 9010 işlemci ve 16GB RAM ile güçlendirilen telefon, 512GB ve 1TB depolama seçenekleriyle geliyor.

Ultra modeli ayrıca 50MP ana kamera, 50MP telefoto kamera ve 40MP ultra geniş açılı kameradan oluşan etkileyici bir arka kamera kurulumuna sahip.

Pura 70 Pro ise 6.8 inçlik LTPO OLED ekranı, Kirin 9010 yonga seti ve 12GB RAM’i ile Ultra modeline oldukya yakın bir performans sunuyor.

256GB, 512GB ve 1TB dahili depolama seçenekleri bulunan telefonun arka kamerası 50MP ana, 48MP telefoto ve 12.5MP ultra geniş açılı lenslerden oluşuyor.

Yeni EMUI sürümü ile Google uygulamaları artık problem olmaktan çıkıyor

HUAWEI Pura 70 serisi, EMUI 14.2 işletim sistemi ile geliyor. Bu sistem, kullanıcı deneyimini artırmak için daha fazla eğlence, zeka ve güvenlik sunuyor.

"Peki Google uygulamaları sorun çıkarıyor mu" diye merak eden okuyucularımız mutlaka vardır.

EMUI 14 ile artık Google uygulamaları doğrudan AppGallery üzerinden, ekstra bir işleme gerek kalmadan yüklenebiliyor.

Telefonu kullandığımız süre boyunca, Google uygulamalarını yüklemede ve uzun kullanımlarda herhangi bir sorunla karşılaşmadık.

HUAWEI Pura 70 modelleri 39 bin 999 lira, Pura 70 Pro 49 bin 999 lira ve Pura 70 Ultra ise 69 bin 999 liradan başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa sunuluyor.

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