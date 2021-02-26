Kanada'nın Alberta eyaletinde mavi ışık parlaması olarak görülen meteor, kısa süreli paniğin oluşmasına neden oldu.

Atmosfere girerek dev parlamalara neden olan meteorlar, zaman zaman çeşitli ülkelerden görülebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Kanada'nın Alberta eyaletinde de benzer bir olay yaşandı. Yerel saatle sabah 06.00 civarında şiddetli bir mavi ışık parlaması gören halk, kısa süreli panik yaşadı.

Amerikan Meteor Derneği, olayla ilgili 400'den fazla ihbar aldığını ve gökyüzünü aydınlatan ateş topunun Britanya Kolombiyası'ndan ve ABD'den de görüldüğünü açıkladı.



Kanada'da görülen meteor panik yarattı - VİDEO

Ateş topunu gözlemleyenler, önce açık mavi bir parıltı yaydığını, sonrasında turuncuya döndüğünü ve ardında koyu gri bir iz bıraktığını söyledi.

HER GÜN BİNLERCE GÖKTAŞI ATMOSFERE GİRİYOR

Atmosfere girdiğinde parlak kıvılcımlar saçan büyük meteorlar, genellikle "ateş topu" diye adlandırılıyor. Uzmanlara göre Dünya atmosferine her gün ateş topu büyüklüğünde binlerce göktaşı giriyor, ancak bunların çoğu gözlemlenemiyor.

Söz konusu meteorlar, okyanuslarda ya da ıssız bölgelerde ortaya çıkıyor ve gün ışığı nedeniyle göze çarpmıyor. Geceleri ortaya çıkan meteorlar ise zaman zaman bazı bölgelerden görülebiliyor.