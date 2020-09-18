Kanada'da polis, Tesla sürücüsünü otobanda koltukta uyurken yakaladı

Kanada'da, şoförün otomatik pilota alarak araç içinde uyuduğu Tesla Model S, hız sınırını aşarak 150 kilometre hıza ulaştı.

Şimdiye kadar aracını otomatik pilota alıp sürücü koltuğunda uyuyan pek çok Tesla sürücüsüne rastlamıştık. Benzer bir olay Kanada'da yaşandı.

Kanada polisinin verdiği bilgilere göre, 9 Temmuz tarihinde bir Tesla Model S hız limitini aştığı için takibe alındı. Ancak otomobilin içinde kimsenin gözükmemesi polisi şüphelendirdi.

Tesla model otomobili durduran polisler, koltukları tamamen arkaya yaslanmış şekilde iki kişinin derin uykuda olduğunu gördü.

TESLA HIZ SINIRINI AŞTI

Kanada basınına yansıyan olaya göre, yapılan soruşturmada yolu boş gören Tesla otomatik pilotunun saatte 150 kilometre hıza çıktığı tespit edildi. Ancak otobanın o bölümünde hız sınırı 110 kilometreydi.

Kanada polisi, 23 yaşındaki şoförün ehliyetine 24 saatliğine el koydu ve mahkemeye sevk etti.

Şoförün ne kadar süre uyuduğu ve aracın kaç kilometre yolu tek başına gittiği bilinmiyor.



Yoldaki 110 kilometrelik hız limitini aşan Tesla'nın, güvenlik kontrolünün kullanıcı tarafından devre dışı bırakıldığı belirtildi.

Tesla otomatik pilotta her 15 saniyede bir sürücüden uyarı almaya çalışıyor, ancak kullanıcıların sistemi hackleyerek bu uyarıyı devredışı bırakabildiği aktarıldı.