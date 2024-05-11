Kara delikler kaçamayacak: NASA'nın yeni teleskobu için geri sayım sürüyor NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ortaklığında geliştirilen ve Hubble’dan çok daha güçlü olan Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, küçük kara delikleri tespit edecek.

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Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan ve 2021 yılında yörüngeye fırlatılacak James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin, yaşam için uygun olup olmadığını analiz edecek.

James Webb'in geliştirilmesine devam edilirken, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın ortaklaşa geliştirdiği ve Hubble'dan oldukça güçlü olacak yeni bir teleskop daha üretilecek: Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu.

İsmini Amerikalı kadın astronom ve bilim insanı Nancy Grace Roman'dan alan bu dev teleskop, karanlık enerjiyi anlamaya çalışmaktan ve evrenin uzak bölgelerini taramaktan sorumlu olacak.

Küçük kara delikleri de tespit edecek

Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, kökenleri Büyük Patlama'ya kadar uzanan kara delikleri tespit etme yeteneğine sahip olacak. NASA, bu kapsamda küçük kara deliklere odaklanacak.

Bilim insanlarına göre, bu tip küçük kara delikler zamanın başlangıcından bu yana, yaklaşık 13,8 milyar yıl öncesinde bile var olmuş olabilirler.

Öte yandan, bugüne kadar bu kara delikler sadece teoride varlar. 2026 veya 2027 yılında fırlatılması planlanan Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, söz konusu küçük kara delikleri tespit edecek.