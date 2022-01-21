Kara delikler, yıldız oluşumuna katkı sağlıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) görevli bilim insanları, kara deliklerin yıldızların oluşumuna katkı sağladığını gözlemledi.

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, günümüzde hala gizemini koruyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) görevli bilim insanları, bir kara deliğin yıldızların oluşumuna katkı sağladığını gözlemledi.

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu ile yapılan gözleme dayanan ve kara deliklerin yıldızları yutmalarının yanı sıra, onların oluşumunu sağlayabileceklerini gösteren çalışma Nature dergisinde yayınlandı.

30 MİLYON IŞIK YILI UZAKLIKTAKİ GALAKSİ GÖZLEMLENDİ

Çalışma ile 30 milyon ışık yılı uzaklıktaki Henize 2-10 galaksisindeki kara deliğin yıldızların oluşumunda nasıl etkili olduğu gözler önüne serildi.

Henize 2-10 galaksisinde kara deliğin varlığına ilişkin ilk kanıtları 2011 yılında ortaya koyan ve şu anki çalışmanın baş araştırmacısı Amy Reines, “Başından beri Henize 2-10’da olağan dışı ve özel bir şey olduğunu biliyordum, şimdi Hubble kara delik ile kara delikten 230 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldız oluşum bölgesi arasındaki bağlantının çok net bir resmini sağladı." ifadelerini kullandı.

Reines, bu gelişmenin kara deliklerin evrende nasıl ortaya çıktığına dair gizemin çözülmesine de katkı sağlayacağını belirtti.

Araştırmanın baş yazarı Zachary Schutte, kara deliğin yıldızların doğumunu bastırmadığını, aksine dışarı doğru yıldız akışı sağladığını belirtti.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, uzaya fırlatıldığı 1990'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.