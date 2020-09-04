Kara deliklerin çarpışma sesi, 7 milyar yıl sonra Dünya'ya ulaştı

Gök bilimciler, Dünya'ya 16.6 milyar ışık yılı uzaklıktan gelen ve Güneş'in sekiz katı enerjiye sahip bir kozmik sinyal tespit etti. Söz konusu sinyal, iki kara deliğin şiddetli çarpışması sonucu çıkan seslerden oluşuyor.

7 MİLYAR YIL SONRA SES DÜNYA'YA ULAŞTI

Araştırmacılar, iki dev kara deliğın çarpışmasından sonra meydana gelen sinyalin Dünya'ya ulaşmak için yaklaşık yedi milyar yıldır yol aldığını ve geçen yılın mayıs ayında ABD ve İtalya'daki lazer dedektörlerinde sallantıya neden olacak kadar güçlü olduğunu söylüyor.

Bununla birlikte, çarpışan kara deliklerin Güneş’in 142 katı kadar kütleye sahip tek bir cisim ürettiği belirtildi.



Bilgisayar algoritmaları, söz konusu sinyalin kaynağının biri Güneş’in 66 katı, diğeri ise 85 katı büyüklüğünde olan iki kara deliğin çarpışması olduğunu belirledi. Birleşmenin boyutu 150 milyar trilyon kilometreye eşdeğer olarak hesaplandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fransa'daki Côte d'Azur Gözlemevi'nden Profesör Nelson Christensen, “Bu sinyal evrene yedi milyar yıl boyunca yayıldı. Yani bu olay evrenin yarı yaşından hemen önce meydana geldi ve şimdi dedektörlerimizle mekanik olarak Dünya'ya taşındı. Gerçekten inanılmaz.” ifadelerini kullandı.