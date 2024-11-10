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İHA

Karabük’ün Ergenekon Nilüfer Sokak’ında yer alan Kahveland kafe, müşterilerine benzersiz bir hizmet deneyimi sunmak için robot destekli servis sistemini hayata geçirdi.

Masa numarası girildiğinde, robot siparişleri müşterilere teslim ediyor. "Hürrem" adı verilen robot, hem yetişkinlerin hem de çocukların ilgisini çekiyor.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Müşterilerden İbrahim Yücel, Karabük'te ilk kez robotla servis gördüğünü belirterek, "Böyle bir deneyim daha önce yaşamadım. Teknolojinin bu şekilde entegre edilmesi çok hoş. Gerçekten farklı ve ilginç bir deneyim, beni mutlu etti" dedi.

"YENİ BİR HİZMET ANLAYIŞI"

İşletme Müdürü Nagehan Özer, Karabük’te robot hizmetini kullanan ilk işletmelerden biri olduklarını ifade etti. Özer, "Amacımız, işletmemize farklı bir hava katmak ve misafirlerimize özel bir deneyim sunmak. Robot servis, müşterilerimize yeni bir hizmet anlayışı gösteriyor" dedi.

"ROBOTLU SERVİS, ÇOCUKLARI MUTLU EDİYOR"

Özer, özellikle çocuklu ailelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, "Robotla servis edilen masalar çocukları çok mutlu ediyor. Aynı zamanda servis ekibimizle birlikte geleneksel masa sunumlarını da yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kafe çalışanları, robotun işleyişiyle büyük kolaylık sağladıklarını ve robotlarına "Hürrem" adını verdiklerini, çünkü robotun kadın sesiyle konuştuğunu ekledi.