Karşınızda kartal şeklinde askeri drone: Evolution Eagle Hollandalı şirket Guard From Above, askeri ihtiyaçlara göre tasarlanmış kartal şeklindeki gizli gözetleme platformunu tanıttı.

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ensonhaber.com

Hollandalı şirket Guard From Above, askeri ihtiyaçlara göre tasarlanmış ve kartal şeklindeki son teknoloji gizli gözetleme platformu Evolution Eagle'ı görücüye çıkardı.

Evolution Eagle, gerçek bir kartala benzeyecek şekilde tasarlandı. Kartalın boyutunu, şeklini ve rengini taklit eden drone, askeri gözetleme için hayati öneme sahip gizliliğiyle geleneksel drone'lardan ayrılıyor.

30 dakika uçabiliyor

Drone, 4,5 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre kanat açıklığına sahip. 30 dakikaya kadar havada kalabiliyor ve 60 kilometre hızla uçabiliyor.

Drone; termal kamera, haritalama kamerası veya karşı drone sistemi gibi çeşitli donanımları barındıran bir yük bölmesine de sahip.

Evolution Eagle; gündüz kamerası, termal kamera, C-UAS kinetik müdahale ve 3D haritalama gibi ek özellikler eklenerek farklı görev ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Guard From Above, Evolution Eagle'ı öncelikle istihbarat toplama ve gözetleme amaçlı kullanacaklarını söylüyor.

Drone, düşman birliklerinin hareketlerini izlemek, hassas hedefleri tespit etmek ve savaş alanını haritalamak için görev yapacak.

Evolution Eagle, askeri drone teknolojisinde önemli bir gelişme olarak görülüyor. Drone'un kartal şekli, onu düşman radarları tarafından tespit edilmesini zorlaştırıyor.

Teslimatlar gelecek yıl başlıyor

Guard From Above, Evolution Eagle'ın 2025 yılından itibaren askeri birimlere teslim edilmeye başlanacağını duyurdu.