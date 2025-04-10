Katlanabilir iPad modeli beklenenden daha erken gelecek

Haber Merkezi

Teknoloji devi Apple'ın katlanabilir cihaz pazarına girişiyle ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.

Son raporlara göre, ilk katlanabilir iPad'in 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

KATLANABİLİR IPAD RAPORU

Analist Jeff Pu'nun yayınladığı son rapor, 9to5Mac tarafından paylaşılan bir araştırma notunda yer alıyor.

Bu raporda, Apple'ın 2026 yılında iki katlanabilir mobil cihazı piyasaya sürebileceği belirtiliyor.

Bu cihazlardan biri 7,8 inçlik bir iPhone Fold, diğeri ise devasa bir 18,8 inçlik iPad Fold olacak. Bu bilgi, teknoloji meraklıları arasında büyük bir heyecan yarattı.

ÇIKIŞ TARİHİ BELİRSİZ

Apple'ın bu cihazları sadece duyuracağı mı yoksa satışa mı sunacağı henüz belirsiz.

Apple'ın genellikle donanım duyurularını aylar içinde kullanıma sunması nedeniyle, beklentiler yüksek tutuluyor.

Pu, her iki cihazın da 2026'nın dördüncü çeyreğinde seri üretime gireceğini iddia ediyor. Bu da cihazların 2026'nın sonlarına doğru piyasaya sürülebileceği anlamına geliyor.

Ancak Bloomberg'den Mark Gurman, bu iddialara karşı çıkarak katlanabilir iPad'lerin çok daha sonra, 2028'de piyasaya sürüleceğini öne sürüyor.

Gurman, Apple tasarımcılarının yan yana iki iPad Pro'nun boyutuna açılan devasa bir iPad benzeri bir şey geliştirdiklerini belirtiyor.