Katlanabilir Samsung Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 Türkiye'de

Samsung'un geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni katlanabilir telefonlar Galaxy Z Flip 3 ve Z Fold 3, Türkiye'deki mağazalarda yerini aldı.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş, ancak umduğunu bulamamıştı.

Şu anda katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü Türkiye'deki mağazalara getirdi.

Hatırlatmak gerekirse, Samsung Galaxy Z Fold 3 5G'nin fiyatı 1799 dolar, Galaxy Z Flip 3'ün fiyatı ise 999 dolar olarak açıklanmıştı. Söz konusu iki telefon, artık Türkiye'de deki mağazalardan satın alınabilecek.

TÜRKİYE FİYATLARI

Samsung Türkiye'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Galaxy Z Flip 3'ün fiyatı, 11 bin 999 TL olarak belirlendi.

Her ne kadar yüksek olan bu fiyat, katlanabilir telefon pazarında uygun sayılabilecek olsa da Galaxy Z Fold 3 için aynı şeyi söyleyemiyoruz.

Çünkü Samsung'un web sitesinde Galaxy Z Fold3'ün Türkiye fiyatı, 21 bin 999 TL olarak belirlenmiş durumda.

TAKAS DESTEĞİ DE VAR

Kullanıcılar, mağazalarda katlanabilir ekran teknolojisini ve renkleri deneyimleyebilecekleri cihazları dilerlerse doğrudan satın alabilecek. Üstelik bu telefonları satın almak isteyenler, Galaxy Z Fold3 5G için ek 1.000 TL'ye, Galaxy Z Flip3 5G için ise ek 500 TL'ye varan takas desteği fırsatından faydalanabilecek.

Galaxy Z Fold3 5G için takas yapmak istenilen eski cihazın değeri 5 bin TL ise Samsung ek 1.000 TL daha vererek bu cihazı 6 bin TL'ye alacak.

Katlanabilir akıllı telefonlarda yeni bir dönemi başlatan bu cihazların yanı sıra, Galaxy Z Fold için S Pen Fold modelleri, Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic ve Galaxy Buds Serisi'nin en hafif ve en küçük üyesi Galaxy Buds2 de Türkiye'de raflardaki yerini aldı.

Kullanıcılar, bu ürünleri de artık yetkili satış noktalarında deneyimleyip satın alabilecek. Galaxy Buds2 kulaklığın tavsiye edilen KDV satış fiyatı 999 TL, Galaxy Watch4'un 2 bin 199 TL ve Galaxy Watch4 Classic'in ise 2 bin 799 lira.

HEDEF BU YIL 6,5 MİLYON ADET SATIŞ

Güney Koreli teknoloji devi, bu yılın sonuna kadar yaklaşık 6,5 milyon katlanabilir akıllı telefon satmayı planlıyor. Bunların çoğunun yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 olacağı tahmin ediliyor.