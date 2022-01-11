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- Katlanabilir telefon Honor Magic V tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
Katlanabilir telefon Honor Magic V tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
- Haber Merkezi
- 11.01.2022 - 16:58
- Güncelleme : 11.01.2022 - 17:02
Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlara yenileri eklenmeye devam ediyor.
ABD'nin yaptırımları nedeniyle Huawei'den ayrılan ve farklı bir şirket haline gelen Honor, yeni katlanabilir telefonunu görücüye çıkardı.
Elde ettiği başarılarla özellikle Çin'de Huawei'ye fark atan Honor, bu başarısını katlanabilir akıllı telefon pazarında da sürdürmek istiyor.
HONOR MAGIC V ÖZELLİKLERİ
Honor Magic V; 2272×1984 piksel çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı, 10:9 en boy oranı ve maksimum 800 nit parlaklık sunan 7.9 inç OLED ana ekrana sahip.
Öte yandan, telefonun dış tarafında 2560x1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 21:9 en boy oranı sunan 6.45 inçlik ikinci bir OLED ekran daha var.
Honor'a göre Magic V, bugüne kadarki en ince katlanabilir akıllı telefon olma özelliğine sahip. Paylaşılan bilgilere göre telefon, katlandığında yalnızca 14.3 mm bir kalınlığa ulaşıyor. Aynı zamanda telefon, 200 bin katlama/açma döngüsüne dayanabiliyor.
Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden güç alan Honor Magic V, 12 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama seçenekleri sunuyor.
66 watt hızlı şarj destekli 4.750 mAh batarya bulunan katlanabilir telefon, yüzde 50 şarja 15 dakika içinde ulaşabiliyor.
Kamera konusuna değinecek olursak, Honor Magic V'nin arka kısmında 50 MP çözünürlüğe sahip üç kamera yer alıyor. Telefonun ön kısmında ise 42 megapiksellik selfie kamerası karşımıza çıkıyor.
HONOR MAGIC V TÜM ÖZELLİKLER
- Ana Ekran: 7.9 inç OLED, 2272 × 1984 piksel, 90 Hz
- Dış ekran: 6.45 inç OLED, 2560 x 1080 piksel, 120 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256/512 GB
- İşletim sistemi: Android 12 (Magic UI 6.0)
- Arka kamera: 50 + 50 + 50 megapiksel
- Ön kamera: 42 megapiksel
- Batarya: 4.750 mAh, 66W hızlı şarj
- Boyutlar: 160.4 x 72.7 x 14.3 mm (katlanmış), 160.4 x 141.1 x 6.7 (katlanmamış)
- Ağırlık: 293 gr
HONOR MAGIC V FİYATI
Honor Magic V; siyah, beyaz ve turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneğiye 18 Ocak'ta Çin'de satışa çıkacak. Telefonun diğer ülkelere ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.
Honor'un ilk katlanabilir telefonunun fiyatı ise şu şekilde:
- 12 GB RAM + 256 GB depolama - 1.570 dolar
- 12 GB RAM + 512 GB depolama - 1.725 dolar