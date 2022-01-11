Katlanabilir telefon Honor Magic V tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Honor, Snapdragon 8 Gen 1 ile güçlendirilmiş katlanabilir telefonu Honor Magic V'yi tanıttı. İşte katlanabilir telefonun özellikleri ve çıkış fiyatı...

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlara yenileri eklenmeye devam ediyor.

ABD'nin yaptırımları nedeniyle Huawei'den ayrılan ve farklı bir şirket haline gelen Honor, yeni katlanabilir telefonunu görücüye çıkardı.

Elde ettiği başarılarla özellikle Çin'de Huawei'ye fark atan Honor, bu başarısını katlanabilir akıllı telefon pazarında da sürdürmek istiyor.

HONOR MAGIC V ÖZELLİKLERİ

Honor Magic V; 2272×1984 piksel çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı, 10:9 en boy oranı ve maksimum 800 nit parlaklık sunan 7.9 inç OLED ana ekrana sahip.

Öte yandan, telefonun dış tarafında 2560x1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 21:9 en boy oranı sunan 6.45 inçlik ikinci bir OLED ekran daha var.

Honor'a göre Magic V, bugüne kadarki en ince katlanabilir akıllı telefon olma özelliğine sahip. Paylaşılan bilgilere göre telefon, katlandığında yalnızca 14.3 mm bir kalınlığa ulaşıyor. Aynı zamanda telefon, 200 bin katlama/açma döngüsüne dayanabiliyor.

Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden güç alan Honor Magic V, 12 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama seçenekleri sunuyor.

66 watt hızlı şarj destekli 4.750 mAh batarya bulunan katlanabilir telefon, yüzde 50 şarja 15 dakika içinde ulaşabiliyor.

Kamera konusuna değinecek olursak, Honor Magic V'nin arka kısmında 50 MP çözünürlüğe sahip üç kamera yer alıyor. Telefonun ön kısmında ise 42 megapiksellik selfie kamerası karşımıza çıkıyor.

HONOR MAGIC V TÜM ÖZELLİKLER

Ana Ekran: 7.9 inç OLED, 2272 × 1984 piksel, 90 Hz

7.9 inç OLED, 2272 × 1984 piksel, 90 Hz Dış ekran: 6.45 inç OLED, 2560 x 1080 piksel, 120 Hz

6.45 inç OLED, 2560 x 1080 piksel, 120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256/512 GB

256/512 GB İşletim sistemi: Android 12 (Magic UI 6.0)

Android 12 (Magic UI 6.0) Arka kamera: 50 + 50 + 50 megapiksel

50 + 50 + 50 megapiksel Ön kamera: 42 megapiksel

42 megapiksel Batarya: 4.750 mAh, 66W hızlı şarj

4.750 mAh, 66W hızlı şarj Boyutlar: 160.4 x 72.7 x 14.3 mm (katlanmış), 160.4 x 141.1 x 6.7 (katlanmamış)

160.4 x 72.7 x 14.3 mm (katlanmış), 160.4 x 141.1 x 6.7 (katlanmamış) Ağırlık: 293 gr

HONOR MAGIC V FİYATI

Honor Magic V; siyah, beyaz ve turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneğiye 18 Ocak'ta Çin'de satışa çıkacak. Telefonun diğer ülkelere ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.

Honor'un ilk katlanabilir telefonunun fiyatı ise şu şekilde: