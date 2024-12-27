Katlanabilir telefon Xiaomi Mix Flip 2 beklenenden erken gelecek

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Xiaomi, ikinci nesil katlanabilir telefonu Mix Flip 2'yi 2025'in ilk yarısında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Snapdragon 8 Elite işlemci ve IPX8 su geçirmezlik gibi özelliklerle gelen Mix Flip 2, katlanabilir telefon pazarında iddialı bir konuma sahip olacak.

SNAPDRAGON 8 ELİTE İŞLEMCİ

Xiaomi Mix Flip 2, Qualcomm'un en yeni ve en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile güçlendirilmiş. Bu işlemci, telefona yüksek performans ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlayacak.

Mix Flip 2, IPX8 su geçirmezlik sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Bu özellik, katlanabilir telefonlar arasında nadir bulunan bir özellik.

DAHA İNCE VE HAFİF TASARIM

Mix Flip 2, selefi Mix Flip'e göre daha ince ve hafif bir tasarıma sahip olacak. Bu da, telefonu daha kullanışlı hale getirecek.

Mix Flip 2, kablosuz şarj desteğiyle de gelecek. Bu özellik, Mix Flip modelinde bulunmuyordu.

Telefon, çift arka kamera sistemiyle donatılacak. 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera, yüksek kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlayacak.

Mix Flip 2'nin 5.000 mAh'den daha büyük bir bataryaya sahip olması bekleniyor.