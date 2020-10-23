Kaya gibi sağlam bir böcek, geleceğin uçaklarına ilham verecek

Kaya gibi sağlam bir böcek, geleceğin uçaklarına ilham verecek

Kendinden 40 bin kat ağırlıktaki darbelere dayanıklı ve 2 santimetre boyutundaki 'Phloeodes Diabolicus' böceği, geleceğin uçaklarına ilham kaynağı olacak.

Araştırmacılar, geleceğin uçak teknolojilerine ilham kaynağı olabilmek için Kuzey Amerika'da bulunan bir böcek türünü inceleme altına aldı.

Latince adı 'Phloeodes Diabolicus' olan 2 santimetre boyutundaki böcek, kendisinden 40 bin kat ağırlıktaki darbelere dayanabiliyor ve üzerinden araç geçse bile parçalanmıyor.

UÇAKLARA İLHAM VERECEK

Böceğin bu son derece sağlam yapısının mühendislik alanında, uçak gibi araçların üretimine ilham vermesi bekleniyor.

Araştırmacılar, böceğin 'elytra' denilen dış kabuğunda dayanıklılık özelliğini oluşturan bir mekanizma tespit etti. Bu mekanizma, tıpkı yapboz gibi iç içe geçmiş parçalardan oluşuyor ve böceğin iç organlarını dışardan gelen darbelere karşı koruyor.

İleri görüntüleme teknolojisiyle mercek altına alınan böcek türünün, plastik ve metal gibi farklı malzemelerle 3 boyutlu kopyaları üzerinde çalışıldı.

Araştırma sonucunda, böcekteki bağlantı ve eklem modelinin geleneksel yöntemlerden çok daha sağlam olduğu ortaya çıktı.

8 MİLYON DOLARLIK PROJE

ABD'de yürütülen 8 milyon dolarlık proje, Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından finanse ediliyor.