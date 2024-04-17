KEMANKEŞ 2 mini akıllı seyir füzesi test aşamasına geçti Baykar tarafından yerli ve özgün bir şekilde tasarlanan KEMANKEŞ 2 mini akıllı seyir füzesi için test süreçleri, Edirne Keşan'da bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde başladı.

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AA

Türkiye, savunma sanayinde son yıllarda kaydettiği büyük ilerlemelerle dikkat çekiyor.

Milli projeler ve yerli üretim hamleleriyle öne çıkan Türkiye, insansız hava araçlarından füzelerine, zırhlı taşıyıcılarından elektronik harp sistemlerine kadar geniş bir yelpazede kendi savunma teknolojilerini geliştiriyor ve dünya sahnesinde önemli bir oyuncu haline geliyor.

KEMANKEŞ 2 test aşamasında

Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insansız sistemlerin testleri de başarıyla devam ediyor.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 2, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek.

200 kilometreden fazla görev menziline sahip KEMANKEŞ 2, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

KEMANKEŞ 2, yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında üstünlük sağlayacak. Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 2, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. KEMANKEŞ 2, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayacak.

"Savunma sanayimiz için yeni devrim alanı"

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen mini akıllı seyir füzesinin ilk versiyonu KEMANKEŞ 1, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2023'te ilk kez halka açık bir şekilde sergilenmişti. İlk atış testini ise 14 Haziran 2023'te Bayraktar TB2 SİHA'dan ateşlenerek başarıyla tamamlamıştı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Savunma sanayimiz için yeni devrim alanı, yapay zeka destekli maliyet etkin mini akıllı seyir füzeleri." ifadesini kullandı.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Baykar'ın ihracat başarısı ve küresel etkisi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı.

Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5'i ihracat kaynaklı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile ihracat anlaşması imzalandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)