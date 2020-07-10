Kendi başına araştırma yapan robot bilim insanı

Yapay zeka ile çalışan yeni robot, laboratuvarda kendi başına araştırma yapabiliyor.

Son yıllarda bir hayli gelişen yapay zeka teknolojileri, hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya başladı.

Liverpool Üniversitesi'nden araştırmacılar, insanlardan bin kat daha hızlı çalışan yapay zeka destekli robot bilim insanı geliştirdi.

Tıpkı bir insan gibi laboratuvar ortamında deneyler yürüten robot, şimdiden yeni bir katalizör bile keşfetti.

KESİNTİSİZ ÇALIŞABİLİYOR

Geliştirilen robot bilim insanı, 21 saat aralıksız olarak çalışabiliyor ve yalnzıca şarj esnasında mola veriyor.

Robotu geliştiren ekipten Benjamin Burger, "Ben deneyleri evden kontrol ederken bu robot otonom bir şekilde çalışmaya devam edebiliyor. Robot sıkılmıyor, yorulmuyor, sabaha kadar çalışıyor ve yıllık izin istemiyor." ifadelerini kullandı.

Robotun laboratuvardaki araştırma hızını büyük oranda etkilediğini söyleyen Burger, robotun binlerce örneği kolaylıkla inceleyebildiğini ve zamandan büyük oranda tasarruf ettiğini belirtiyor.

Çevreyi tanımlamak için ise bir lazer tarama sistemi ve dokunmatik geri bildirim sensörleri kullanan robot, bu sayede karanlıkta bile kesintisiz çalışabiliyor.

688 DENEY YAPTI

Robot bilim insanı, sekiz günlük süreçte 688 deney gerçekleştirdi ve otonom bir şekilde altı kat daha aktif bir katalizör ortaya çıkarmayı başardı.



