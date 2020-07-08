Kenya'da internet balonları kullanıma sunuldu

Google'ın kardeş şirketi Loon, internet balonu projesiyle Kenya'nın kırsal kesimlerinde yaşayan binlerce kişiye internet hizmeti sunuyor.

Google'ın ana şirketi Alphabet'in bir birimi olan Loon, internet balonlarını 2017'de Maria Kasırgası'nın vurduğu Porto Riko'da deneyerek 100 bin kişiye internet erişimi sağlamıştı.

Şirket, şimdi de internet balonu projesiyle Kenya'nın kırsal kesiminde yaşayan binlerce kişiye 4G internet hizmeti vermeye başladı.

Balonlar, başlangıçta başkent Nairobi de dahil olmak üzere Kenya'nın orta ve batı kesiminde yaklaşık 51 bin kilometrekarelik bir alana 4G LTE ağ bağlantısı sağlayacak.

HİZMETE BAŞLADI

Loon Üst Yöneticisi (CEO) Alastair Westgarth; sosyal medyadan yaptığı açıklamada, projenin ortağı olan Telkom Kenya abonelerinin yüksek irtifalı balonlarla internet hizmeti almaya başladığını belirtti.

Westgarth; testlere başladıklarından bu yana 35 bin tekil kullanıcıyı internete bağladıklarını, ayrıca sesli ve görüntülü konuşma hizmeti de sağladıklarını açıkladı.

19 MEGABİT HIZ SUNUYOR

Güneş enerjisiyle çalışan balonlar, ilk saha testlerinde 18.9 megabit/saniye indirme ve 4.7 megabit/saniye yükleme hızına ulaştı.

Yerel operatörlerin erişilemeyen bölgeleri kapsamasını sağlayan proje, gittiği ülkelerde tekelleşmeye yol açacağı ileri sürülerek eleştirilere maruz kalıyor.

Ayrıca diğer ülkelerin telekom operatörleri, projenin ne derece başarılı olacağını gözlemlemek için Kenya'yı yakından takip ediyor.



