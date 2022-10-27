2022 yılında, 2021'e kıyasla yüzde 61 artışla 255 milyondan fazla kimlik avı saldırısı tespit edildi.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kimlik avı saldırıları yüzde 61 arttı

2022 yılında, 2021'e kıyasla yüzde 61 artışla 255 milyondan fazla kimlik avı saldırısı tespit edildi.

Mesajlaşma güvenliği şirketi SlashNext tarafından yürütülen çalışmada, dolandırıcılık ve kimlik bilgisi hırsızlığı ile birlikte mobil cihazlara yönelik saldırılarda yüzde 50 artış kaydedildi.

Ayrıca Microsoft, Amazon Web Services veya Google gibi güvenilir hizmetlerden gelen tehditlerde yüzde 80'lik bir artış yaşandı.

Öte yandan, siber suçluların e-postalarda sık sık önemsiz klasörüne düşmesi nedeniyle WhatsApp gibi alternatif mesajlaşma kanallarına yöneldiği görülüyor.

Saldırılar bu yıl da rekor kıracak

PwC tarafından 66 ülkeden siber güvenlik uzmanları ve üst düzey yöneticilerle gerçekleştirilen Dijital Güven Araştırması’nın 2022 sonuçlarına göre, siber saldırıların bu yıl bir kez daha rekor kıracağı tahmin edildi.

PwC’nin raporunda, 2022 içinde en çok artacak siber saldırıların, bulut platformlara odaklanan saldırılar olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan fidye yazılımı, kötü amaçlı yazılım, tedarik zinciri ve kurumsal e-postalara yönelik saldırıların da hatrı sayılır bir biçimde artacağı tahmin edildi.