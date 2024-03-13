Kimlik avı saldırılarına dikkat: 2023'te yüzde 40 arttı Kaspersky verilerine göre, geçen yıl yapılan kimlik avı saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 40 artış gösterdi.

ensonhaber.com

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, 2021'de siber saldırıların rekor kırmasına neden olmuştu.

Gün geçtikte endişe verici olmaya başlayan bu saldırılar, günümüzde bile hala artarak devam ediyor.

Geçen yıl, 709 milyondan fazla kimlik avı ve dolandırıcılık web sitesine erişim girişimi, Kaspersky'nin kimlik avı önleme sistemine takıldı.

Kimlik avı saldırılarında büyük artış

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023'te yapılan kimlik avı saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 40 artmış durumda.

Özellikle, geçen yıl mayıs ve haziran aylarında ciddi artışlar yaşandı. Dolandırıcılar, genellikle sahte uçak biletleri, turlar ve cazip otel fırsatları gibi seyahatle ilgili sahte içeriklerle kullanıcıları kandırdı.

Anlık mesajlaşma uygulamalarına dikkat

Kaspersky uzmanları, anlık mesajlaşma platformları üzerinden yayılan saldırılarda da artış yaşandığını açıkladı..

Kaspersky, Telegram'da kimlik avı ve dolandırıcılık bağlantıları aracılığıyla 62 bin 127 yönlendirme girişimini engelledi.

Türkiye, etkilenen 3. ülke konumunda

Mesajlaşma programlarında kimlik avı ve dolandırıcılık faaliyetlerinde ilk sırada Rusya var.

Engellenen kimlik avı saldırılarının sayısını iki katına çıkaran Brezilya ikinci sırada yer alırken, Telegram tabanlı kimlik avı faaliyetlerinin arttığı Türkiye, Hindistan, Almanya ve İtalya ilk 5 sırayı tamamlıyor.