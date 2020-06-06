Kırılgan nesneleri görüp hissedebilen robotik el

MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı (CSAIL), kırılgan nesneleri hissedip yakalayabilen robotik bir el geliştirdi.

Yumuşak robotlar, normal robotların aksine yumuşak malzemelerden üretiliyor ve genellikle yaşayan organizmanlardan ilham alınarak geliştiriliyor.

Çok yönlü işlevsellikleri sayesinde de birçok fayda sunan yumuşak robotlar, sert robotlara göre çok daha işlevsel çalışabilmelerine rağmen, şu ana kadar etkileşime girdikleri nesneleri algılama yeteneğine sahip değilllerdi.

MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı (CSAIL) tarafından geliştirilen iki yeni araç, giderek büyüyen yumuşak robotik alanında oldukça ses getirebilir.

Araştırmacılar; geliştirdikleri yumuşak robotu, bir dizi nesneyi "görüp sınıflandırmalarını" sağlayacak çeşitli sensör, kamera ve yazılımlarla donattı

Geliştirilen robotik el, patates cipsi gibi narin objelerden süt şişeleri gibi ağır objelere kadar bir dizi nesneyi tutabiliyor.

NEYİ TUTTUĞUNU ALGILAYABİLİYOR

Dokunma sensörlerinin eklenmesiyle robot, neyi tuttuğunu anlayabiliyor ve uygulanan basınç miktarını buna göre ayarlayabiliyor.

Sensörler, deneyde kullanılan 10 nesneyi yüzde 90'dan yüksek doğruluk oranıyla tanımlamayı başardı.

Sensörler hakkında bilgi veren MIT'den Josie Hughes, "Diğer yumuşak dokunma sensörlerinden farklı olarak bizimki hızla üretilebilir, mevcut tutuculara eklenebilir, hassasiyet ve güvenilirlik sergiler. Bu sensörlerin imalat sektöründe paketleme veya kaldırma gibi birbirinden farklı bir dizi uygulamaya uyarlanabilecek yeni bir yumuşak algılama yöntemi sağlamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, artık algılama algoritmalarını daha detaylı şekilde ayarlamayı ve bükmek gibi daha karmaşık parmak düzenlemelerini geliştirmeyi umuyor.















