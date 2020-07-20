Kişisel bilgileri toplayan 7 VPN uygulaması

Google Play Store'da 7 farklı VPN uygulamasının kişisel verileri sızdırdığı tespit edildi.

Uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisi olan VPN, bağlantınızı şifreleyerek gönderdiğiniz ve aldığınız tüm verilerin dışarıdan görülmesini engelliyor.

Ancak Google Play Store'da bulunan 7 farklı VPN uygulamasının 1.2 terabaytlık kullanıcı verisi sızdırdığı tespit edildi. Üstelik bu uygulamaların arasında toplamda 10 milyondan fazla indirilen "UFO VPN" de yer alıyor.

Teknoloji araştırma şirketi Compareitech, tarafından tespit edilen zararlı VPN uygulamaları; UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN ve Rabbit VPN olarak sıralanıyor.

UFO VPN, 894 GB KULLANICI VERİSİ TOPLADI

Google Play Store ve App Store'da bulunan Çin merkezli UFO VPN uygulamasının 894 GB veri içeren açık bir veri tabanına sahip olduğu ortaya çıktı.

Veri tabanında yer alan kullanıcı bilgilerinde hesap şifreleri, istemci cihazların ve sunucuların IP adresleri, kullanılan işletim sistemi ve diğer birçok veri yer alıyor.

Google'ın söz konusu VPN uygulamalarını Play Store'dan kaldırıp kaldırmayacağı ise bilinmiyor. Eğer yukarıdaki VPN uygulamalarından herhangi birini kullanıyorsanız, verilerinizi korumak için hemen kaldırmanızı tavsiye ediyoruz.