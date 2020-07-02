Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan TikTok'a inceleme

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri güvenliğinde olası açıklar için TikTok hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

Dünya genelinde 2 milyar kullanıcı sayısına ulaşan Çinli video uygulaması TikTok'un ülkemizde ise yaklaşık 30 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Ancak şimdiye kadar TikTok'un kişisel verileri Çin hükümeti ile paylaştığını veya diğer şirketlere sattığını gösteren birçok iddia ortaya atılmıştı.

KVKK'DAN TIKTOK'A SORUŞTURMA

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK); fotoğraf, video paylaşım ve mesajlaşma uygulaması TikTok hakkında son günlerde basın-yayın organlarında yer alan, "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve ihbarlar üzerine harekete geçti.

KVKK, TikTok hakkında resen inceleme başlattı.

Kurul daha önce, veri ihlalleri sebebiyle Facebook'a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.

ABD: TIKTOK ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ OLUŞTURUYOR

ABD'li senatörler, popülerliğini günden güne artıran TikTok uygulamasının, artık ulusal bir güvenlik tehditi oluşturduğunu ve uygulamanın Çin hükümeti ile olan bağlantısının bir an önce araştırılması gerektiğini vurgulamıştı.

Senatörler, uygulamanın Çin adına istihbarat toplayabileceğini düşünüyor.

DAHA ÖNCE BİRÇOK DAVA AÇILMIŞTI

TikTok, daha önce de kullanıcıların rızası olmadan üyelik bilgilerini reklam ve kar amaçlı satmak ve bunun üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlanmış ve hakkında birçok dava açılmıştı.

HİNDİSTAN'DA YASAKLANDI

Hindistan; geçtiğimiz günlerde aralarında TikTok'un da bulunduğu Çin merkezli uygulamaları, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verdiği ve uygulamaların ülke savunmasına, devlet güvenliğine ve kamu düzenine zararlı olduğu gerekçesiyle yasaklamıştı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun yapacağı inceleme sonucunda TikTok'a ceza verilip verilmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.