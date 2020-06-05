Kısmi Ay tutulması, bu akşam ülkemizden de izlenebilecek

Kısmi Ay tutulması, bu akşam ülkemizden de izlenebilecek

NASA, bu akşam dolunay sırasında kısmi Ay tutulmasının yaşanacağını açıkladı. Söz konusu tutulma, ülkemizden de gözlemlenebilecek.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu akşam gökyüzünde belirecek "Çilek Ay'ı" esnasında kısmi bir tutulma meydana geleceğini açıkladı.

Hava koşullarının elverişli olduğu takdirde ülkemizden de gözlemlenebilecek hava olayının, saat 20.45'te başlaması ve 22:25'te tutulmanın en belirgin halini alması bekleniyor.

Türkiye saati ile 00.04’te sona erecek tutulma sırasında Ay'ın yüzde 57'lik bir kısmı, Dünya'nın gölgesine girecek.

ÇİLEK AY İSMİ NEREDEN GELİYOR

Bu akşamki dolunaya Çilek Ay'ı isminin verilmesi, Ay'ın daha kırmızı görüneceğinden değil. Haziran ayında gerçekleşen dolunay, ABD’deki çilek hasadına denk geldiği için böyle bir isimlendirme yapılıyor.

Ancak bu isimlendirme, ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Örneğin bu akşamki dolunay, Avrupa'da daha çok Gül Ayı adıyla bilinirken, yaz mevsiminin başlangıcına denk geldiği için Sıcak Ay olarak da adlandırıldığı yerler bulunuyor.