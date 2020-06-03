Kitlesel yok oluş, normalden 25 kat daha hızlı yaşanıyor

Bilim insanları, 2001-2014 yıllarında 173 türün neslinin tükendiğini, bunun normalde beklenen yok oluş oranın 25 katı olduğunu ortaya çıkardı.

Olağan dışı çok sayıda türün aynı anda ya da sınırlı bir zaman dilimi içinde ortadan kalktığı dünya tarihi dönemlerine kitlesel yok oluş deniyor.

Bu yok oluşlar, dünya üzerinde bulunan çok sayıda canlı türünün neslinin tükenmesine ve yeryüzünden silinmesine neden oluyor.

Meksikalı bilim insanlarının yaptığı araştırma, dünyada "6. kitlesel yok oluş"un bugün beklenenden daha hızlı yaşanıyor olabileceğini ortaya koydu.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nde görevli ekoloji Profesörü Gerardo Ceballos Gonzalez liderliğindeki bir ekip tarafından yürütülen araştırma, 2001-2014 yıllarında 173 türün neslinin tükendiğini gösterdi.

NORMALDEN 25 KAT DAHA FAZLA

Gonzalez; bu süreçte 173 türün neslinin tükenmesinin, normalde beklenen yok oluş oranın 25 katı olduğuna dikkati çekti.

"EN BÜYÜK NEDEN İNSANLIK"

Gonzalez, ekibinin son 100 yılda 400'den fazla omurgalı türünün yok olduğu bulgusunu elde ettiğini, normalde bu yok oluş sürecinin 10 bin yıl aldığını vurgulayarak, yaşanan kitlesel yok oluşun insanlığın hatası olduğunu söyledi.

Bilim insanları ayrıca koronavirüs salgınıyla yaşanan krizin, insanlığın doğal hayata düşüncesizce davranmasının çok kötü geri tepebileceğini gösterdiğini dile getirdi.

Uzmanlar, "Koronavirüs salgınının Çin'de vahşi hayvan ticareti ve tüketimiyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz. Çin hükümeti tarafından vahşi hayvan ticaretine getirilen yasağı, düzgün uygulanırsa yok olmanın eşiğindeki türlerin büyük bölümü için büyük bir koruma önlemi olabilir." değerlendirmesini de yaptı.

Dünya tarihinde her biri hayvan, bitki ve mikroorganizma türlerinin yüzde 70 ila 95'ini ortadan kaldıran 5 kitlesel yok oluş meydana geldiği ifade ediliyor.

En yakın geçmişteki kitlesel yok oluşun, 66 milyon yıl önce dinozorları ortadan kaldıran kitlesel yok oluş olduğu belirtiliyor.

Geçmişteki kitlesel yok oluşlara, asteorit çarpması ve büyük volkanik patlamalar gibi olayların neden olduğu da biliniyor.