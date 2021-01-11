Kongre baskınının organize edildiği platform Parler, App Store'dan kaldırıldı

Apple, ABD'de yaşanan kongre baskının organize edildiği platform olduğu düşünülen Parler’ı App Store'da askıya aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre binasını basan Başkan Donald Trump yanlılarının kullandığı sosyal medya uygulaması Parler, şu sıralar oldukça fazla konuşulmaya başlandı.

Kongre baskın planının yapıldığı sosyal medya platformu olduğu düşünülen Parler uygulaması, Google Play'in ardından şimdi de App Store'dan kaldırıldı.

Apple, cuma günü Parler'a gönderdiği uyarıda, kullanıcılar tarafından paylaşılan içeriklerin daha düzenli bir şekilde yönetilmemesi durumunda, uygulamanın App Store'dan kaldırılacağını söylemiş ve 24 saat süre vermişti.

Apple, yeterli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle uygulamayı App Store'dan kaldırma kararı aldı.





Söz konusu yasağın ardından açıklama yapan Apple, “App Store'da farklı bakış açılarının temsil edilmesini her zaman destekledik, ancak platformumuzda şiddet içeriklerine ve yasadışı faaliyetlere yer yok.” dedi.

"APPLE, ÇİN'DEN FARKLI DEĞİL"

Parler yatırımcısı Dan Bongino konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Apple, totaliter düşünce kontrolünü tercih etme konusunda Çin komünist partisinden farklı değil.

Bu ülkenin geriye kalan özgürlük seven insanlarla gurur duyuyorum ve bunun kontrolünü ele geçiren teknoloji totaliterleri beni utandırıyor ve dehşete düşürüyor.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, AWS şirketi ile Parler'e barındırma hizmeti sağlayan Amazon, uygulamayla ilgili bu hizmetlerini durdurduğunu açıklamıştı.

