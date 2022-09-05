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    Kongre baskınında kullanılan Parler, Google Play'e geri döndü

    Google, 2021’in Ocak ayında ‘şiddete teşvik ettiği’ gerekçesiyle kaldırdığı "Parler" isimli uygulamayı Play Store’da yeniden yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 13:27
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    Kongre baskınında kullanılan Parler, Google Play'e geri döndü

    Donald Trump’ın destekçileri, geçtiğimiz yıl kongre binasını işgal etmiş, başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook ve Twitter hesapları askıya alınmıştı.

    Trump'ın Parler uygulamasına geçeceği ortaya çıkınca, Google ve Apple, uygulamayı mağazalarından kaldırmıştı.

    Parler geri döndü

    Apple, ABD Kongre baskınında da kullanılan uygulamayı 2021’in Mayıs ayında App Store’a geri almıştı. Şimdi ise Google'dan bir hamle geldi.

    Google'ın, 2021’in Ocak ayında ‘şiddete teşvik ettiği’ gerekçesiyle kaldırdığı "Parler" isimli uygulama, Play Store’da yeniden yayınlandı.

    Çoğunlukla Trump destekçilerini, muhafazakarları, komplo teorisyenlerini ve aşırı sağcıları barındıran mikroblog ve sosyal medya platformu Parler, 1 buçuk yıl aranın ardından tüm Android kullanıcılarına yeniden açıldı.

    Parler, Google Play Store tarafından yapılan denetlemeleri dikkate almayı kabul etti ve Google'dan gereken izinleri aldı.

    parler


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