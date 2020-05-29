Konum verilerini izlediği için Google'a dava açıldı

Arizona başsavcısı, android kullanıcılarının konum verilerini izinsiz izlediği iddiasıyla Google'a dava açma kararı aldı.

Akıllı telefonlarda bulunan konum özelliği, yıllardır birçok gizlilik ihlallerinin ana konusu oldu.

Konum verilerinin izinsiz kullanıldığı fikrinde olan kullanıcıların sayısı her geçen gün artarken, Google bu konuda yeni bir iddiayla karşı karşıya kaldı.

Arizona başsavcısı Mark Brnovich, Google'a, android kullanıcılarının konumlarını yasa dışı olarak izlediği iddiasıyla dava açtı.

Brnovich'e göre; Google, konum özelliği devre dışı bırakılsa bile kullanıcıları izlemeye devam ediyor.





ELDE ETTİĞİ GELİRLER GERİ İSTENDİ

Brnovich, Google'ın konum verilerini izleyerek Arizona vatandaşlarına gösterdiği reklamlardan elde edilen gelirin iade edilmesini istiyor. Aksi takdirde yasalara göre Google, ihlal başına 10 bin dolar ceza ödeyebilir.

Başsavcı Brnovich, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olmanın Google'ı yasalardan daha üstün yapmadığını söylüyor.

GOOGLE: YETKİLİLER YANLIŞ BİLGİLENDİRİLMİŞ

Google, başsavcı ve avukatların yanlış bilgilendirildiğini ve söz konusu ihlalleri yapmadığını söylüyor.

Şirket, yetkililere gerekli açıklamaları en kısa sürede yapacağını belirtti.



