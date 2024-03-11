Konuştuğum şeylerin reklamı çıkıyor diyenlere: İşte kapatmanız gereken ayarlar Günlük hayatta konuştuğunuz bazı şeylerin telefonlarda karşınıza reklam olarak çıkmasının arkasında yatan sebepleri derledik.

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Son zamanlarda, bazı kullanıcılar sosyal medya ve diğer dijital platformlarda kişisel konuşmalarının reklamlara dönüştüğüne dair endişelerini dile getiriyor.

Gelişmiş algoritmalara sahip uygulamalar, bizden aldığı her türlü veriyi inceliyor ve karşımıza tam da ihtiyacımız olan reklamları çıkarıyor.

Üstelik bu verileri klavyenizden yazmanıza gerek yok. Günlük hayatta konuştuğunuz her şey, karşınıza reklam olarak çıkabilir. Peki telefonlarımız bizi sürekli dinliyor mu?

Mikrofonlar verilerimizi topluyor

Arama motorlarında yaptığınız yazılı aramaların daha sonra karşınıza reklam olarak çıkması şaşırtıcı bir durum değil. Peki ya konuştuklarınız?

Android ve İOS telefonlardaki mikrofonlar, bizi sürekli olarak dinliyor. Aslında kullanıcılar, indirdikleri oyunlara veya uygulamalara bu izni kendileri veriyor.

Örneğin, sürekli olarak kedilerden bahsederseniz, karşınıza kedi maması reklamları çıkabilir.

Arkadaşlarınızla tatil planlarınızı konuştuktan sonra bir anda tatil reklamları görmeye başlayabilirsiniz.

Telefonların sizi dinlemesini engellemenin yolları

Eğer telefonların sizi dinlemesini ve karşınıza bu şekilde reklam çıkarmasını istemiyorsanız, bazı ayarlar yapmanız gerekiyor.

İlk olarak, bir uygulamayı indirdikten sonra ilk girişte sizden çeşitli izinler talep ediyor. Eğer mikrofon erişimini gereksiz buluyorsanız, asla izin vermeyin.

iPhone'larda Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Mikrofon yolunu izleyin. Burada mikrofon izni verdiğiniz uygulamalar karşınıza çıkacak. Dilediğiniz uygulamanın iznini kapatabilirsiniz.

Android bir telefon kullanıyorsanız Ayarlar uygulamasını açın. Daha sonra "Uygulamalar" seçeneğine dokunun.

Değiştirmek istediğiniz uygulamaya dokunun. Uygulamayı bulamıyorsanız Tüm uygulamaları göster'e dokunun. Ardından uygulamanızı seçin.

İzinler'e dokunun. Uygulama için herhangi bir izni onayladıysanız veya reddettiyseniz burada görebilirsiniz. Bir izin ayarını değiştirmek için izne dokunun, ardından İzin ver veya İzin verme'yi seçin.

Hangi uygulamaların aynı izin ayarına sahip olduğunu da kontrol edebilirsiniz. Örneğin, mikrofona erişim izni olan uygulamaları kontrol edebilirsiniz.

Cihazınızda Ayarlar uygulamasını açın. Güvenlik ve Gizlilik > Gizlilik > İzin yöneticisi'ne dokunun.

İzin türüne dokunun. Herhangi bir uygulamaya izin onayı verdiyseniz veya reddettiyseniz onları burada bulabilirsiniz.

Not: Yukarıdaki ayarlar telefondan telefona farklılıklar gösterebilir.

Google ayarlarını değiştirin

Telefonunuzda yüklü olan Google uygulamasını açın. Sağ üstten profil fotoğrafınıza ve ardından "Google Hesabınızı Yönetin" seçeneğine dokunun.

Veriler ve Gizlilik sekmesine gelin ve aşağıya kaydırın. Web ve Uygulama Etkinliği seçeneğine dokunun.

Açılan sayfada bu ayarı kapalı hale getirin. Konuşma ve ses etkinliğini dahil et seçeneğinin işaretini kaldırın.