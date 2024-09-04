Konuştuğunuz her şey reklam olarak karşınıza mı çıkıyor: İşte bunu engellemenin yolu Son zamanlarda konuştuğunuz her şey karşınıza reklam olarak mı çıkmaya başladı? Bunu nasıl engelleyebileceğinizi anlattık.

Haber Merkezi

"Telefonlar bizi dinliyor mu?" sorusu, günümüzde birçok kişinin aklına takılıyor.

Özellikle de akıllı telefonlarımızda ve sosyal medya platformlarında karşılaştığımız reklamlar, bu düşünceyi daha da güçlendiriyor.

Peki ama bu durum gerçekten mümkün mü? Ve eğer öyleyse, bu durumu nasıl engelleyebiliriz?

TELEFONUNUZ SİZİ DİNLİYOR MU

Aslında telefonunuzun sizi sürekli dinlediğini söylemek doğru olmaz. Ancak, kullandığınız uygulamalar ve hizmetler, mikrofonunuza erişim izni verdiğinizde konuşmalarınızı kaydedebilir ve analiz edebilir.

Bu veriler daha sonra size daha hedeflenmiş reklamlar sunmak için kullanılır.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Birçok uygulama, kullanabilmek için mikrofonunuza erişim izni ister. Bu izin sayesinde uygulamalar, sesli komutları anlayabilir, ses kayıtları yapabilir veya çevrenizdeki sesleri analiz edebilir.

Toplanan veriler, yapay zeka algoritmaları tarafından analiz edilir. Bu analizler sayesinde, ilgi alanlarınız, alışkanlıklarınız ve demografik bilgileriniz hakkında daha fazla bilgi edinilir.

Elde edilen veriler, size daha alakalı ve ilgi çekici reklamlar sunmak için kullanılır. Örneğin, bir spor ayakkabı markasının reklamını sık sık görüyorsanız, muhtemelen yakın zamanda spor ayakkabı araştırması yapmışsınızdır.

TELEFONUNUZUN SİZİ DİNLEMESİNİ NASIL ENGELLERSİNİZ

Telefonunuzun ayarlar bölümünden uygulamaların izinlerini kontrol edebilirsiniz.

Mikrofon izni veren uygulamaların listesini inceleyerek, gerekmeyen izinleri kaldırabilirsiniz.

Bazı uygulamaların kendi içinde de izin ayarları bulunur. Bu ayarları kontrol ederek, uygulamanın mikrofonunuzu ne zaman kullanabileceğini belirleyebilirsiniz.

GOOGLE'IN SİZİ DİNLEMESİNİ ENGELLEYİN

Söylediklerinizin reklam olarak karşınıza çıkmasını istemiyorsanız şu adımları uygulayabilirsiniz:

Google profilinizi açın ve Hesabınızı yönetin bölümüne tıklayın. Veriler ve gizlilik bölümünü seçin.

Web ve uygulama etkinliğini seçin ve bu özelliği kapatın.

Yine Veriler ve Gizlilik seçeneğine geri gelin ve Reklam Merkezim başlığı altındaki kişiselleştirilmiş reklamlar seçeneğini kapalı duruma getirin.

Yukarıdaki yöntemler, gizliliğinizi tamamen korumanızı sağlamayabilir. Ancak, bu yöntemleri kullanarak, kişisel verilerinizin toplanma riskini önemli ölçüde azaltabilirsiniz.