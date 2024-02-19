Korkutucu kozmik canavarlarla tanışın: Evrendeki en büyük 10 yıldız Göz kamaştırıcı evrende, yıldızlar arasında bir sıralama yapmak zor olabilir. Ancak, astronomların uzun yıllar boyunca yaptığı gözlemler ve araştırmalar sonucunda, evrenin en büyük yıldızlarının bir listesi oluşturuldu.

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Güneş'e baktığımızda evrenin merkezinde devasa bir ateş topu olduğunu düşünürüz.

Ancak, evrendeki en büyük yıldızlar, Güneş'in yanında birer toz zerresi gibi kalacak kadar muazzam boyutlara sahip.

Bize en yakın yıldız olan Güneş, 1,4 milyon km çapında şaşırtıcı bir büyüklüktedir; o kadar büyüktür ki içine 1,3 milyon Dünya gezegeni sığabilir.

Evrenin büyük kozmik ölçeğinde, bu oldukça ortalama bir boyuttur. Peki evrendeki en büyük yıldızlar hangileri?

1. HV 888

HV 888, 163 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Güneş yarıçapı 1.374 olan (Güneş'imiz 1 güneş yarıçapına sahiptir) kırmızı süper devin rengi aslında ömrünün sonuna yaklaştığının bir işareti.

Bilim insanları yıldızın ne zaman süpernovaya dönüşeceğini kesin olarak bilmiyor.

2. A.H Scorpii

AH Scorpii, Scorpius takımyıldızında bulunan kırmızı bir süper dev yıldızdır, dolayısıyla adı da buradan gelir.

Güneş'imizden 1.411 kat daha büyük olmasına rağmen, yıldız muhtemelen çok daha soğuktur ve yüzey sıcaklıkları 3.176,85°C ile 3,408,85°C arasındadır.

3. CM Velorum

Vela takımyıldızında yer alan CM Velorum, Güneş'in 1.416 katı büyüklüğünde kırmızı bir yıldızdır.

Ancak büyüklüğüne rağmen yıldız teleskop olmadan çıplak gözle görülemiyor. Bu kısmen, yaklaşık 15 bin ışık yılı uzaklıkta olmasından kaynaklanıyor.

4. HD 12463

HD 12463 olarak bilinen yıldız hakkında çok fazla bilgi yok, ancak Güneş'in 1.420 katı büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.

Yıldız, Samanyolu'nun bir yan galaksisi olan Büyük Macellan Bulutu'nda, bizden yaklaşık 163 bin ışık yılı uzakta bulunuyor.

5. VY Canis Majoris

VY Canis Majoris, oksijen açısından zengin bir süper dev yıldızdır ve Güneş'imizin 1.420 katı büyüklüğündedir.

O kadar büyük ki, ışık hızında hareket etsek bile yüzeyinin etrafını dolaşmak altı saatimizi alır.

Yıldızın sıcaklığı 3.730°C'dir ve aynı zamanda inanılmaz derecede parlaktır.

6. HD269551

HD 269551, devasa boyutuyla hala hatırlanması gereken bir yıldızdır; Güneş'imizin 1.439 katı büyüklüğünde ölçülmüştür.

Bu listedeki birçok büyük yıldız gibi, HD 269551 de son derece kararsız ve ömrünün sonuna yaklaşıyor.

7. RSGC1-F01

RSGC1 F01, Samanyolu'ndaki Scutum takımyıldızında bir yıldız kümesinde yer alıyor. Boyutunun Güneşi'in 1.436 ila 1.530 katı arasında olduğu tahmin ediliyor.

8. WOH 5170

Dorado takımyıldızında yer alan WOH S170, Güneş'in 1.461 katı büyüklüğünde kırmızı bir yıldızdır.

9. WOH G64

Güneş'in 1.540 katı büyüklüğündeki WOH G64 çok büyük bir yıldızdır. Aynı zamanda çok çok tozlu olması da muhtemeldir.

Yıldız, çapı yaklaşık bir ışık yılına kadar uzanan, küçük parçacıklardan oluşan kalın bir tabaka ile sarılmıştır.

10. UY Scuti

UY Scuti, evrende şu ana kadar gözlemlenen en büyük yıldızdır. Kırmızı süper dev, Güneş'imizden 1.708 kat daha geniştir ve 1,2 milyar km yarıçapa sahiptir.

Yıldız, Samanyolu'nun merkezi civarında, Scutum Takımyıldızı'nda, Dünya'dan yaklaşık 9.500 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

UY Scuti de şaşırtıcı derecede genç bir yıldız, muhtemelen sadece 10-20 milyon yaşında. Bu kulağa çok fazla gelebilir ama Güneş'imizin 4,6 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Yaşam döngüsünün sonunda UY Scuti'ye ne olacağı belli değil. Yıldızın bir hipernova halinde patlaması (yeni yıldızların oluşumunu tetikleyecek bir şok dalgası yaratarak) mümkün olsa d, bir teoriye göre UY Scuti kendi içine çökerek daha sıcak bir yıldız oluşturacak.