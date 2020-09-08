Korona döneminde her 39 saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor

Korona döneminde her 39 saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, koronavirüs salgını başladığından beri siber suçlarda yüzde 300 artış olduğunu ve her 39 saniyede bir siber saldırı gerçekleştiğini açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle internet kullanımı rekor seviyede arttı. Ayrıca birçok işletme pandemi dönemini evden çalışarak geçirdi. Durum böyle olunca, internet üzerinden yapılan siber saldırıların sayısı da yükselmeye başladı.

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, son 10 yıldır giderek artan siber güvenlik ihlalleri ve suçlarının, gelecek 10 yılda da insanlığın mücadele etmek zorunda kalacağı en büyük zorluklardan biri olacağını söyledi.

SALDIRILARIN YÜZDE 95'İ ÇALIŞAN HATALARINDAN KAYNAKLI

Siber suçluların bilişim sistemlerine, çoğunlukla çalışanlar ya da kullanıcıların hata veya eksikliklerinden yararlanarak sızdığını ifade eden Atalay, gerçekleşen saldırı ve veri sızıntılarının yüzde 95'inin çalışan hatalarından kaynaklandığını bildirdi.

"39 SANİYEDE BİR SİBER SALDIRI OLUYOR"

Siber saldırıların her geçen gün arttığına dikkati çeken Atalay, "Koronavirüs salgını başladığından beri siber suçlarda yüzde 300 artış var, her 39 saniyede bir siber saldırı oluyor. Gerek internet kullanım miktarlarının artması ve gerekse insanların duygusal hassasiyetleri nedeniyle çok sayıda kötü niyetli kişi ve organizasyon bunu fırsat bilip saldırılarını yoğunlaştırdı." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS ALAN ADLARINDA ARTIŞ VAR

"Koronavirüs" temalı web sitelerinde şaşırtıcı bir artış gerçekleştiği bilgisini veren Atalay, şu değerlendirmede bulundu:

"2019'da internette, koronavirüs temalı 119 alan varken 2020'de sadece ocak ayında bu sayı 1400'e yükselmiş, martta ise bir ayda 78 binden fazla alana ulaşılmıştır.

Bunların önemli bir bölümünün kötü niyetli ve suç teşkil eden amaçlarla oluşturulduğu neredeyse kesindir. Kötü amaçlı alanlar, yanlış bilgileri yaymak, kimlik avı sayfalarını barındırmak, meşru markaları taklit etmek, hileli veya sahte ürünler satmak için kullanılmaktadır."

Atalay, bu yılın ocak-nisan döneminde yüz milyonlarca insanı etkileyen "koronavirüs" isimli 907 bin spam (istenmeyen) mesaj, 48 bin kötücül URL, 737 önemli saldırı gerçekleştirildiğini aktararak, ABD'de yılın ilk çeyreğinde, spam maillerde 220 kat, kötücül URL sayısında yüzde 260 artış olduğunu açıkladı.