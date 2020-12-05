Korona döneminde internet ve TV başında geçirilen süre arttı

Almanya'da yapılan bir araştırma, internet ve televizyon başında geçirilen sürenin korona döneminde daha da arttığını ortaya koydu.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapanmış durumda. Bu durum, akıllı telefon ve internet kullanımını da ciddi şekilde artırdı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti Medya Dairesi'nin yaptığı araştırma sonuçlarına göre, gençler arasında bir günde internette geçirilen süre bir önceki yıla göre 53 dakika artarak 4 saatin üstüne çıktı.

Bir yıl önce 205 dakika olan internet kullanım süresi, koronavirüs dönemi ile birlikte 258 dakikaya yükseldi.

GÜNDE 4 SAAT İNTERNET BAŞINDA GEÇİYOR

8 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında 1200 gencin katılımıyla yapılan araştırmaya göre gençler, günde 4 saat 18 dakikayı internet başında geçiriyor.

Gençlerin üçte biri eğlence için internete girerken, internette en kısa süre, yüzde 11'lik payla bilgi aramak için geçiriliyor.

ERKEKLERDE OYUN SÜRESİ DAHA FAZLA

Genç erkekler dijital oyunlara günde ortalama 2 saat 39 dakika ayırırken, kızlarda bu süre 1 saat 21 dakikaya kadar düşüyor.



Araştırmaya göre gençlerin televizyon başında geçirdikleri süre de artmış durumda. 12-19 yaşları arasındaki gençler, tahminen günde iki saatten uzun bir süreyi televizyon izleyerek geçirdiğini paylaştı.



EN ÇOK WHATSAPP KULLANILIYOR

Gençler arasında en çok kullanılan iletişim aracı ise WhatsApp oldu. Gençlerin yüzde 94'ü, bu uygulamayı haftada birden çok kez kullandığını belirtirken, öğrencilerin yüzde 87'si sınıflarıyla bir WhatsApp gruplarının olduğunu ifade etti.

Fotoğraf paylaşım platformu Instagram'ı haftada birden fazla kullananların oranı da yüzde 72 oldu.

Çinli video paylaşım platformu TikTok'u kullananların sayısında ise yüzde 19'luk artış tespit edildi. Erkeklerin dörtte biri, kızların beşte ikisi düzenli olarak Tiktok üzerinden iletişim kurduğunu bildirdi.

