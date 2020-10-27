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    Koronavirüs Japonya'da robot satışlarını artırdı

    Koronavirüs salgını, Japonya'da robot satışlarını yükseltti. Robotlar, salgın döneminde yalnızlık çeken insanlara arkadaşlık etmek amacıyla oldukça fazla tercih ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 13:58
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    Koronavirüs Japonya'da robot satışlarını artırdı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapanmak zorunda kaldı.

    Karantina önlemleri, temas kısıtlamaları, sokağa çıkma yasakları ve diğer önlemler nedeniyle yalnızlık sorunları baş gösterdi.

    Salgın döneminde, Japonya'da insanlara arkadaşlık edecek şekilde dizayn edilen robotların satışı arttı.

    JAPONLAR, AİLELERİ İÇİN ROBOT ALIYOR

    Özellikle şehirlerde yaşayan genç Japonlar, enfeksiyon bulaştırma riskinden dolayı kırsal bölgelerdeki ziyaret edemedikleri aileleri için robot satın alma yoluna gidiyor.

    sony aibo

    ROBOT KÖPEK AIBO'YA İLGİ FAZLA

    Japon haber ajansı Kyodo'nun verdiği bilgilere göre, özellikle Sony'nin robot köpeği Aibo'nun satışında ciddi artış meydana geldi.

    İlk olarak 1999 yılında piyasaya sürülen ve 2006 yılında yeni modeliyle sevenlerinin karşısına çıkan Aibo, Sony tarafından sürekli güncelleniyor.

    'Gel, git, otur, kalk' gibi basit komutların yanı sıra, öğrenebilen yapay zekası sayesinde alışkanlıklarınıza da uyum sağlayabilen Aibo; gezintiye çıkma, sahipleri ile iletişime geçebilme, gülümseme ve sırtı okşandığında tepki verme gibi özelliklere de sahip.

    Yapay zekalı robot köpek: Aibo VİDEO

    Instagram: @eshteknoloji

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