Koronavirüs nedeniyle sosyal medyada geçirilen süre arttı

577 kişi ile online yapılan araştırmada, daha önce 3 saat olan sosyal medya kullanımının salgın sürecinde 5 saate çıktığı gözlemlendi.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişi evlerine kapanmak zorunda kalmıştı. Bu süreçte internet kullanımının bir hayli artması, sosyal medyada geçirilen sürenin de yükselmesine neden oldu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından; 577 kişi ile online yapılan araştırmada, daha önce 3 saat olan sosyal medya kullanımının salgın sürecinde 5 saate çıktığı ölçüldü,

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Koçyiğit; salgın ile mücadele kapsamında sosyal izolasyonun uygulandığı ve insanların evde kaldığı sürede, sosyal medyanın daha fazla kullanılmaya başlandığına işaret ederek şu bilgilere yer verdi:

"Salgın öncesinde 3 saat olan sosyal medya kullanım süresi pandemi günlerinde 5 saati geçtiği tespit edildi. Araştırmada, kullanıcıların yüzde 52'sinin de sosyal medya kullanım alışkanlıklarının değiştiği belirlendi.

Kullanıcıların yüzde 55’ine göre sosyo-kültürel etkenler sosyal medya kullanım alışkanlıklarını değiştirmektedir. Katılımcılara göre sosyal medya platformlarının çeşitliliği, farklı doyum arayışlarına sebep olmaktadır.

"YÜZDE 54'LÜK KESİME GÖRE İÇERİKLER GÜVENSİZ"

Kullanıcıların yüzde 54'ünü, sosyal medya içeriklerini güvenilir bulmadığını söyledi. Öte yandan televizyon, gazete, radyo gibi geleneksel medya içeriklerini güvenilir bulanların oranının ise yüzde 55 olduğu saptandı."

"EĞLENCE AMAÇLI KULLANIM ÇOK FAZLA"

Koşulların sosyal medyaya olan bağımlılığı artırdığını düşünenlerin oranının yüzde 59 olduğuna dikkati çeken Koçyiğit, "Araştırmaya katılanların yüzde 44'ü sosyal medyayı eğlenmek için kullanırken yüzde 31'i bilgi edinmek, yüzde 10'u öğrenme sürecini desteklemek, yüzde 8'i sosyalleşmeye katkı sağlamak ve yüzde 7'si de diğer amaçlar için kullandığını belirtti." dedi.

Sosyal medya ile kamuoyu oluşturmada duyguların ve kişisel kanaatlerin, nesnel gerçeğin önüne geçtiğini düşünenlerin oranının yüzde 60 olduğu aktaran Koçyiğit, kullanıcıların yüzde 52'sinin, sosyal medya ile doğruların önemini yitirmeye başladığını düşündüğünü belirtti.