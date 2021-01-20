Koronavirüs salgını döneminde oyunlara olan talep arttı

Koronavirüs salgını insanları evde kalmaya zorlarken, vakit geçirme yöntemlerinden biri olan video oyunlara olan talebi de artırdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok bölgenin karantinada olması ve kısıtlanan sosyal faaliyetler, beraberinde bazı olumlu sonuçları da getirdi.

Bu olumlu sonuçlardan birini ise oyun sektörü yaşadı. Salgın döneminde evde kalan milyonlarca insan oyunlara büyük ilgi gösterdi. Küresel oyun gelirleri ise 2020'de yüzde 20 artışla 179.7 milyar dolara ulaştı.

OYNAMA SÜRELERİ ARTTI

Araştırma şirketi IPSOS Mori'nin raporuna göre, salgının zirve yaptığı 2020 yılının ikinci çeyreğinde 6-64 yaş oyun oynama süresinde 2019'un aynı dönemine göre haftalık 1,5 saat artış yaşandı.

Söz konusu dönemde, oyun oynayanların yaklaşık yüzde 30'u video oyunlarının kendilerini daha mutlu, daha az endişeli ve daha az yalnız hissetmelerine yardımcı olduğunu belirtti.





Güney California Üniversitesi Annenberg İletişim Okulu Öğretim Üyesi Dmitri Williams, koronavirüs salgınında tüm ev eğlence sistemlerine yönelik talebin arttığını, ancak oyun endüstrisinin sunduğu iyi değerlerle özellikle başarılı olduğunu söyledi.

Williams, video oyunlara ilişkin "Evde mahsur kalan birçok kişi için sosyal bir çıkış noktası oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ev eğlencesine yönelik sektörlerde gelirlerin yüzde 10 ile 50 arasında arttığına işaret eden Williams, oyun sektörüne yönelik harcamaların tüm eğlence harcamalarının neredeyse yarısını oluşturduğunu ifade etti.

"BÜYÜME DEVAM EDECEK"

Oyun sektörünün geleceğine de değinen Williams, "Giderek daha fazla insanın akıllı telefonlara ve çevrimiçi cihazlara sahip olmasıyla, oyuna erişim de hızla artıyor. Halihazırda oyun oynayanlara hala birçok yeni insan ekleniyor. En azından gelecek on yılda ve muhtemelen sonrasında büyüme bekliyorum." yorumunu yaptı.