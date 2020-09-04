Koronavirüs sayesinde Zoom'un gelirleri yüzde 458 arttı

Pandemi sürecinde kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona kadar çıkaran Zoom, ikinci çeyrek gelirlerini geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 458 artırmayı başardı.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı.

Ayrıca bazı şirketler, bu potansiyelden faydalanmak için kendi uygulamaları üzerinde çalışmaya başladı.

Zoom, geçtiğimiz aylarda ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirildi ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması oldu.

300 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

9 yıl önce kurulan ve Aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren Zoom, kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaşarak rekor kırdı.





Pandemi sürecinde kullanıcı sayısında hızlı artış gören Zoom’un bu süreçte elde ettiği kazanç artmaya devam ediyor.

İKİNCİ ÇEYREKTE 663.5 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİ

2020’nin ilk 3 ayında 328.2 milyon dolar gelir elde eden Zoom'un ikinci çeyrek geliri 663.5 milyon dolar oldu. Bu geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 458 artış anlamına geliyor.



Zoom'un 2021 yılı mali gelir görünümünün 2.39 milyar dolar olduğunu söyleyen CEO Eric Yuan, koronavirüs salgını sırasında uygulamanın çok daha yaygın hale geldiğinin altını çizdi.





GİZLİLİK NEDENİYLE YOĞUN ELEŞTİRİLER ALIYOR

Zoom'da yer alan bazı gizlilik sorunları, kullanıcıların yoğun tepkilerine neden olmuştu. Örneğin geçtiğimiz aylarda Zoom çağrılarının bir kısmının, Çin veri merkezleri üzerinden yönlendirildiği ortaya çıktı.

Ayrıca uygulamanın, bazı bilgisayar kameralarını izinsiz olarak açtığı ve bazı konferans görüşmelerini gizlice dinlediği belirlendi. Daha sonra ise binlerce Zoom hesabının, yapılan saldırı sonucu ele geçirildiği anlaşıldı.

Söz konusu güvenlik sorunlarını çeşitli güncellemelerle giderdiğini söyleyen Zoom, kullanıcıların güvenini yeniden kazanmışa benziyor.