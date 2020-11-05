Kripto para birimi Bitcoin 15 bin dolara yaklaştı

Dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin, ani bir yükselişle 14 bin 500 dolar barajını aşarak 15 bin dolara doğru ilerliyor.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para birimlerinin başında geliyor.

Piyasadaki en yüksek hacimli para birimi olan Bitcoin, 14 bin 500 dolar barajını aşarak 15 bin dolara doğru ilerliyor.

PayPal’in, önümüzdeki haftalarda Bitcoin başta olmak üzere Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) için alım-satım desteği sunacağını açıklamasıyla birlikte değeri fırlayan Bitcoin, şu anda 14 bin 870 (125 bin 468 TL) dolardan işlem görüyor.





5 BİN DOLARIN ALTINA İNMİŞTİ

2020 yılına dalgalı başlayarak 5 bin doların bile altını gören Bitcoin, yılın ikinci yarısında hızla yükselmiş ve son birkaç ayda 10 bin dolara kadar çıkmıştı. Ancak söz konusu PayPal kararından sonra 14 bin doları aşan kripto para birimi, 2020'nin rekorunu kırmış oldu.