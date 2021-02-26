Kripto para borsası Coinbase halka arz edilecek

Kripto para borsası Coinbase, New York özel borsası Nasdaq'ta halka arz için başvuruda bulundu.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik para birimleri kripto paralar, Bitcoin önderliğinde dünya genelinde popülerliğini koruyor.

Kripto para borsası Coinbase, New York özel borsası Nasdaq'ta halka arz olmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuru yaptı.

Coibase’in halka arzı, Bitcoin fiyatlarının yüzde 300’e varan yükselişlerle 2020’yi kapatmasından sonra geldi. Şirket, yeni hisselerin satıldığı geleneksel bir halka arzdan ziyade, halihazırda var olan hissedarlarının hisselerini satabileceği bir halka arz gerçekleştirmeyi planlıyor.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

ABD basını, geçtiğimiz hafta son yapılan hisse satışına göre Coinbase'in piyasa değerinin 100 milyar doları aştığını söylüyor.

Toplam 43 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan Coinbase, 2020 yılında 1.1 milyar dolarlık ciroya ulaşırken 322 milyon dolar net kâr elde etmişti.

SEC'e yapılan başvuruda yer alan bilgilere göre, bugüne kadar Coinbase üzerinden 456 milyar dolarlık işlem yapıldı. Platformdaki varlıkların toplam değeri ise 90 milyar dolar seviyesinde.