Kripto para madenciliği, bilgisayar parça fiyatlarını artırdı

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Levent Eraslan, kripto para madenciliğine ilginin bilgisayar parçası fiyatlarını artırdığını söyledi.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik para birimleri kripto paralar, Bitcoin önderliğinde dünya genelinde popülerliğini artırmaya devam ediyor.

Kripto para madenciliği yapmak isteyenler ise güçlü bilgisayarla ihtiyaç duyuyor. Ancak bu durum, son zamanlarda parça fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Levent Eraslan, "Blokların içerisinde zincire ait para birimleri yer almaktadır. Dijital para biriminin ağındaki madencilerin daha güçlü sistemlere sahip olması o para birimini daha güvenilir hale getirmektedir.

"YÜKSEK İŞLEM GÜCÜ ŞART"

Bu sebeple madencilik ile ilgilenen kullanıcılar daha iyi özelliklere sahip ana kartlara ihtiyaç duymaktadır. Bunun sebebi ise daha yüksek işlem gücü sağlayarak hesaplama işlemlerinin daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesidir.

Dijital paraların ve dijital madenciliğin günümüzde popülerliğinin artmasıyla daha iyi teknik ekipmanlara olan yönelim artmış, arz-talep çerçevesi içerisinde bilgisayar donanımlarının fiyatlarında bir artış gözlenmiştir." ifadelerini kullandı.

BİLGİSAYAR PARÇA FİYATLARI YÜZDE 70 ARTTI

Edirne'de bilgisayar parçası satan esnaf Şuayp Bulur, kripto para üretimindeki donanımların bazılarının fiyatında yüzde 70'e varan artış olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl sonbahardan bu yana artışın meydana geldiğini aktaran Bulur, "Bu dönemde üreticilerden kaynaklı bir artış var. Talep de çok fazla. Piyasaya arz edilemediği için coin madenciliği malzemelerinin hepsi artmış oldu.

Coin üretiminde en pahalı olan donanım ekran kartı. 2-3 bin lira aralığında olan bir kar, piyasada 5-6 bin lira aralığına doğru yürüyor." diye konuştu.

Özellikle ekran kartı piyasasında arz ve talep noktasında sıkıntı yaşandığına işaret eden Bulur, ekran kartının yanı sıra ana kart, güç üniteleri fiyatında da artış olduğunu belirtti.