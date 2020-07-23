Kuasar nedir

Kuasar, evrenin en uzak köşelerinde yüksek bir enerjiyle parlayan gök adalara verilen addır.

Günümüzde bile hala gizemini korumaya devam eden kuasarlar, aşırı parlaklığa ve kütleye sahip gök cisimleri olarak karşımıza çıkıyor.

Bu cisimlerin yaydığı ışık ve enerji miktarı öylesine fazladır ki bu enerji, galaksideki tüm yıldızların yaydığı enerjiden bile daha fazla olabiliyor.

İlk yapılan araştırmalar, kuasarların evrenin ilk oluşum zamanından kalan galaksiler olduğunu gösteriyordu.

Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar bize gösterdi ki kuasarlar yakınlardaki galaksilerden madde alışveriişi yapabiliyor. Bu durum, kuasarların antik galaksiler değil de evrenin her yerinde bulunabilecek gök cisimleri olduğu fikrini benimsetti.





Bir kuasar çok uzakta bulunan radyo kaynağı olup, içinde bir sürü takım yıldızı barındırır ve oldukça parlaktır.

1980’in başlarına kadar bu objelerin doğası hakkında tartışmalı görüşler olsa da şu an uzlaşılmış bilimsel kanı şu yönde: Kuasar çok büyük bir galaksinin merkezindeki sıkıştırılmış alandır. Ayrıca bu alanın merkezi birçok büyük kütleli karadelik çevrelemektedir.

Kuasarlar genel olarak Dünya'mızdan 3 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Gökyüzünde görünen en parlak kuasar ise bize 33 milyar ışık yılı uzaklıkta olmasına rağmen oldukça parlak görünüyor.

Bu da kuasarların ne kadar parlak ve enerji dolu olduğunu bir kez daha gösteriyor.