Kuiper Kuşağı nedir

Kuiper Kuşağı, Güneş sisteminin kenarında bulunan bir halkadır. Bu kuşak, esas olarak uzay kayaları ve cüce gezegenlerden oluşur.

Güneş Sistemi içerisinde büyük bir bölümü kaplayan Kuiper Kuşağı; Neptün gezegeninin ötesinde, yaklaşık 4.5 ile 8.5 milyar km uzaklıkta bulunuyor.

Genel olarak içerisinde uzay kayaları ve cüce gezegenler bulunan kuşak, "Edgeworth-Kuiper Kuşağı" olarak da biliniyor.

Güneş Sistemi’nin oluşmasının ardından geriye kalan “döküntü” cisimlerinin toplandığı Kuiper Kuşağı, genellikle buzlu gök cisimlerinden oluşuyor.

Kuiper Kuşağı'nda bulunan gök cisimlerinin birer gezegen olup olmadığı yönünde de büyük tartışmalar var..

Kuiper Kuşağı'nda şimdiye kadar 400 gezegenimsi gök taşı bulundu. Bu kuşakta çapı 100 km'den büyük en az 70 bin gök cismi olduğu tahmin ediliyor.

Kuiper Kuşağı’nda bulunan cisimlerin hangi bileşenlerden oluştuğu ise tam olarak bilinmiyor, çünkü bu kuşak Dünya'ya oldukça uzak.

Fakat, keşfinden bu yana bölgeye yapılan spektrografik çalışmalarda cisimlerin genellik su buzundan oluştuğu belirlendi.

Ayrıca, metan vb gibi hafif hidrokarbonlar ve amonyak da tespit edilen bileşenler arasında bulunuyor.

Keşfedilen Kuiper Kuşağı cisimleri:



